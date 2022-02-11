Як почувається 10-річний Іван Лемко з села Чемерпіль Голованівського району Кіровоградської області, який отримав 50 відсотків опіків поверхні тіла після самопідпалу з необережності, розповіла його мама Вікторія Лемко. Хлопець уже сам їсть, сидить і пробує вставати на ноги.

За її словами, коли дитину випишуть додому наразі невідомо. Лікарі чекають, коли загояться усі рани і він почне самостійно ходити.

"У п'ятницю 11 лютого Івану зробили операцію з пересадки шкіри, наступна – у понеділок 14 лютого. Плаче, бо рани дуже болять йому, знеболюючі препарати лікарі відмінили. А так адекватно говорить, все пам'ятає, телефоном розмовляє з рідними. Я з ним увесь час перебуваю у палаті".

Вікторія говорить, на лікування дитини уже витратили понад 100 тисяч гривень, загалом люди допомогли сім'ї зібрати 500 тисяч. Частково препаратами забезпечує лікарня.

Дніпровських медиків з приводу лікування Івана Лемка двічі на день консультує лікар з Бостона Геннадій Фузайло.

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