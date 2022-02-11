Як почувається 10-річний Іван Лемко з села Чемерпіль Голованівського району Кіровоградської області, який отримав 50 відсотків опіків поверхні тіла після самопідпалу з необережності, розповіла його мама Вікторія Лемко. Хлопець уже сам їсть, сидить і пробує вставати на ноги.
За її словами, коли дитину випишуть додому наразі невідомо. Лікарі чекають, коли загояться усі рани і він почне самостійно ходити.
"У п'ятницю 11 лютого Івану зробили операцію з пересадки шкіри, наступна – у понеділок 14 лютого. Плаче, бо рани дуже болять йому, знеболюючі препарати лікарі відмінили. А так адекватно говорить, все пам'ятає, телефоном розмовляє з рідними. Я з ним увесь час перебуваю у палаті".
Вікторія говорить, на лікування дитини уже витратили понад 100 тисяч гривень, загалом люди допомогли сім'ї зібрати 500 тисяч. Частково препаратами забезпечує лікарня.
Дніпровських медиків з приводу лікування Івана Лемка двічі на день консультує лікар з Бостона Геннадій Фузайло.
Що відомо
- "Просив, щоб вдома більше не було бензину та сірників". Мама розповіла про стан хлопця після того, як він прийшов до свідомості
- 16 січня дитину перевезли в опікове відділення обласної дитячої лікарні у місто Дніпро. Продовжити лікування там вирішила мама хлопця.
- 14 січня для хлопця 28 кропивничан здали 14 з половиною літрів крові
- Десятирічний Іван Лемко 10 січня взяв сірники, які лежали на припічку біля груби та бензин. Вилив на себе 200 грамів і підпалив.
Читайте також
- У кропивницькій лікарні розповіли про стан дівчат, травмованих після вибуху газу
- "Чекали на одну дитину, а маємо троє". У подружжя з Долинської на Кіровоградщині народилась трійня
- Чотирирічний хлопчик з Новоукраїнки знімається у серіалах та рекламі. На що витрачає гонорари
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм, Інстаграм та Ютуб.
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!