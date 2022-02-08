Мешканці зруйнованих вибухом газу осель у Кропивницькому тимчасово житимуть в орендованих квартирах. Причина: готель "Турист" для довгострокового мешкання не підходить, сказав міський голова Андрій Райкович.

Відновлення будинку триватиме не один місяць, сказав Андрій Райкович. "Ми намагаємось покращити умови життя людей, які постраждали від вибуху. Це 40 квартир. Розселимо їх в орендовані квартири, щоб вони повноцінно проживали".

За словами міського голови, знайти житло мають до суботи. Нині продумують механізм оплати. Поки люди живуть в знайомих, родичів та в готелі "Турист". В ніч з 7 на 8 лютого там ночували 11 мешканців.

Які умови в готелі "Турист"

На шостому поверсі готелю поселився кропивничанин Костянтин Маруженко. Мешкає там з другого дня вибуху. У кімнаті має двоспальне ліжко, дві тумбочки, стіл. Є ванна кімната. "Життя на нервах. Переживаємо, чи буде будинок придатний для життя. Якщо ні, то що робити? Добре, що є тимчасове житло, але воно менш комфортне, ніж наше", – розповів він.

Батьки Костянтина оселились в сусідньому номері. Разом з ними – собака Рем. Кажуть, з речей мають одяг і взуття, яке було на них під час вибуху. "Першу ніч після вибуху нас запросили сусіди. Другу ніч пішли до родичів. Потім зрозуміли, що в готелі мабуть краще. В номері тепло, годують добре", – сказав Василь Маруженко.

Фото: Суспільне Кропивницький Василь та Людмила Маруженки у номері готелю "Турист"

Годують мешканців у готелі тричі. Організовує харчування приватна підприємиця Тетяна Настаула. Каже, скільки людей будуть снідати, обідати та вечеряти, їх повідомляють заздалегідь. "Сніданок – 60 гривень, обід – 70. Люди не платять, зі мною мають розрахуватися."

Мешканка готелю Тетяна Кузьменко, квартира якої постраждала від вибуху, каже – годують смачно. "Сьогодні на сніданок були макарони, смажена ковбаса, шматочок помідора і огірка, два млинці з сиром, яйце, чай та кава на вибір".

Фото: Суспільне Кропивницький Сніданок в готелі "Турист"

Харчування і проживання в готелі для мешканців пошкоджених квартир безкоштовне. Поки його оплачують із бюджету готелю, каже керівник Олександр Гуйван.

"Були в мене 7 лютого представники міськвиконкому щодо оплати. Ми вирішували, телефонували в "Кіровоградгаз", вони частково чи повністю заплатять за проживання і харчування".

У готелі для мешканців зруйнованих квартир нині мають 20 вільних номерів.

Що відомо

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Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко Для проєкту відновлення багатоповерхівки, де стався вибух, потрібен проєкт будівництва. Де він?

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