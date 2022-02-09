Мешканцям двох під’їздів багатоповерхівки на вулиці Попова, де 2 лютого стався вибух, відновили газопостачання. На 10:30 9 лютого газом могли користуватися мешканці 43 з 70 квартир. Суспільне дізнавалось про хід робіт з відновлення будівлі та чому газопостачання відновили не в усіх квартирах третього та четвертого під’їздів.

Працівник підприємства ”Кіровоградгаз” Олександр Краус сказав, що відновлювати газопостачання в інших двох під’їздах будинку поки не будуть. Без газу залишаються й квартири у під’їздах, де відновили газопостачання, мешканців яких не було вдома на момент запуску газу. Це 27 квартир.

Як відновлюють газопостачання

З 9:00 працівник ”Кіровоградгазу” Андрій Луньов обходив квартири третього під’їзду – перевіряв, чи перекриті газові крани. З його слів, 8 лютого відновити газопостачання не змогли, бо не було вдома всіх господарів: ”Людина має бути вдома, все має бути перекрите. Тоді газ пускаємо. Крім того, після пуску газу заходимо до людей, запалюємо горілки, щоб переконатися в тому, що газ є, а витоків в місцях з’єднання немає”.

Пуск газу дозволяють, коли перекритий кран перед газовим лічильником. Щоб відновити подачу газу у третьому і четвертому під’їздах, мають перевірити всі квартири – сказав Олександр Краус: ”У третьому під’їзді без газопостачання залишаються 18 квартир, у четвертому – дев’ять. Немає деяких абонентів. Спільно з житлово-експлуатаційною організацією ми їх знайшли, вони прибудуть, ми перевіримо у них наявність газових приладів, витоків газу, і, думаю, відновимо газопостачання. Коли саме – залежить від того, коли мешканці приїдуть”.

Мешканець будинку Володимир Виноградов сказав, що газу не було шість днів, електро- та водопостачання відновили на наступний день після вибуху. Зі слів чоловіка, поки не було газу, для опалення квартири та приготування їжі використав 106 кіловат електроенергії: ”Зазвичай за місяць було 150-160 кіловат”.

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Без газу лишаються перший та другий під’їзди

Газову трубу в другому під’їзді, де стався вибух, та першому, що з ним межує, відключили. Біля другого під’їзду працівники підрядної організації зварювали частини металевих рам, які встановлюють у підвалі. Біля першого під’їзду стояли пластикові вікна і балконні рами, які замінювали після вибуху у квартирах – сказала начальниця житлово-експлуатаційної організації №4 Людмила Запорожець: ”Встановили 26 вікон, підвіконь та відливів, встановлюють десять віконних блоків, підвіконь і відливів”.

Суспільне Кропивницький

За словами Людмили Запорожець, мешканцям пошкоджених квартир будинку навпроти того, де стався вибух, треба звернутися із заявою щодо відновлення: ”Працюватиме комісія, будуть допомагати людям вимірювати вікна, обстежувати, писати відповідні акти. Багато тут пошкоджено дерев’яних вікон – більше 20-30 штук. Візуально ми обстежили, але не бачимо, що на балконах”.

Суспільне Кропивницький

Звернення від людей приймають в автобусі з написом ”Штаб”.

Що відомо

Другий під’їзд та ліву частину першого визнали аварійними. В обох, на час відновлюваних робіт, мешканців не має бути. Люди винайматимуть житло. Міська рада виплатить людям матеріальну допомогу, сказав міський голова Андрій Райкович. Усього це мешканці 71 квартири. Поки вони живуть у знайомих, родичів та в готелі.

Вибух у кропивницькій багатоповерхівці: міський голова назвав причину.

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