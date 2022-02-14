У Кропивницькому 13 лютого о 18:18 в мікрорайоні Кущівка загорілося сміттєзвалище. О 13:20 14 лютого рятувальники продовжують гасити тління, сказала речниця служби з надзвичайних ситуацій області Оксана Мачак.

За її словами, горіли 200 квадратних метрів сміття по провулку Верхньовеселий. Пожежу локалізували о 18:50, нині продовжують заливати водою тління. Гасили вісім пожежників. Травмованих та загиблих немає.

Це несанкціоноване сміттєзвалище, сказала речниця підприємства "Екостайл" Неля Желамська.

Що відомо

У Кропивницькому в мікрорайоні Кущівка утворилось кілометрове сміттєзвалище. Відходи туди приносять місцеві жителі. Там лежать пляшки, коробки від продуктів, поліетилен та будівельне сміття. Поруч розташований гаражний кооператив. За сміття на прилеглій території склали протокол на голову кооперативу Олександра Сагаля.

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