Вибух у кропивницькій багатоповерхівці: міський голова назвав причину

Вибух у багатоповерхівці на вулиці Попова у Кропивницькому стався через незакритий вентиль на газовій трубі. Про це під час засідання виконавчого комітету міської ради 8 лютого сказав міський голова Андрій Райкович. Першопричиною цього голова назвав низький рівень контролю за системами автономного опалення.
Зі слів Андрія Райковича, 40 квартир потребують капітального ремонту, та кількість квартир, безпечних для проживання в подальшому, встановить відповідна комісія.
”Причина – вибух газу. Далі – ведеться слідство, яке встановить винних”.
Газ вибухнув, бо, замінюючи газовий лічильник, не закрили вентиль подачі газу – сказав міський голова (початок прямої мови – 31:55).
”Рівень контролю за технічним станом автономних систем опалення – фактично, нульовий. Виконання планових робіт – заміна газового лічильника – призвело до того, що забули закрити вентиль, накачали газ у приміщення на другому поверсі. Ну, і сталося те, що сталося”.
Позиція газовиків
На офіційному сайті підприємства ”Кіровоградгаз”, працівники якого замінювали лічильник, йдеться про те, що висновки щодо причин вибуху слід робити після ”ретельного розслідування”.
Що відомо
- У Кропивницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Попова, 24 стався вибух. Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили.
- Вибух газу. Рятувальники назвали причину пожежі в багатоповерхівці Кропивницького.
- Дії газовиків перевірить комісія ”Нафтогазу”. Тимошенко – про вибух у Кропивницькому.
- 4 лютого кропивницькі депутати виділили 2,5 мільйони на ремонт будинку.
- Стан другого під'їзду будинку у Кропивницькому, де стався вибух, визнали аварійним.
- 5 лютого почали укріплювати конструкцію будівлі та ставити вікна.
- Для проєкту відновлення багатоповерхівки, де стався вибух, потрібен проєкт будівництва. Його оцифровували в Черкасах, там і шукатимуть.
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