Вибух у кропивницькій багатоповерхівці: міський голова назвав причину

Вибух у багатоповерхівці на вулиці Попова у Кропивницькому стався через незакритий вентиль на газовій трубі. Про це під час засідання виконавчого комітету міської ради 8 лютого сказав міський голова Андрій Райкович. Першопричиною цього голова назвав низький рівень контролю за системами автономного опалення.

Зі слів Андрія Райковича, 40 квартир потребують капітального ремонту, та кількість квартир, безпечних для проживання в подальшому, встановить відповідна комісія.

”Причина – вибух газу. Далі – ведеться слідство, яке встановить винних”.

Газ вибухнув, бо, замінюючи газовий лічильник, не закрили вентиль подачі газу – сказав міський голова (початок прямої мови – 31:55).

”Рівень контролю за технічним станом автономних систем опалення – фактично, нульовий. Виконання планових робіт – заміна газового лічильника – призвело до того, що забули закрити вентиль, накачали газ у приміщення на другому поверсі. Ну, і сталося те, що сталося”.

Позиція газовиків

На офіційному сайті підприємства ”Кіровоградгаз”, працівники якого замінювали лічильник, йдеться про те, що висновки щодо причин вибуху слід робити після ”ретельного розслідування”.

Що відомо

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!