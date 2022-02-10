Викoнaвчий кoмітeт Кропивницької міськoї paди ухвалив рішення про виділення з резервного фонду міського бюджету 852 тисячі гpивeнь. Це гроші нa oплaту opeнди квартир мешканцям будинку на вулиці Попова, де стався вибух.

З будинку відселили мешканців 71 квартири першого та другого під’їздів, які визнали аварійними. Нині заяви на оренду житла мають від 44 людей, сказав міський голова Андрій Райкович. Перерахунок грошей почнуть у понеділок чи вівторок. Поки люди живуть в знайомих, родичів та в готелі. У третій та четвертий під’їзди мешканці повернулись.

За словами міського голови, оплачувати проживання людей у готелі – невигідно. "За добу на одну людину йде до 800 гривень. Від 500 до 600 гривень – за номер і 120-130 гривень харчування".

Кожній родині виділять 12 тисяч гривень на житло. Це 4 тисячі гривень на місяць. "Відновлювальні роботи у першому під'їзді будуть тривати до трьох місяців. У другому – до шести. Це інформація проектантів, експертів будівельників і керівників підрядних організацій", – сказав Андрій Райкович.

Також міський голова розповів, що до нього звернулися мешканці із проханням виділити їм по 2 тисячі гривень на побутові потреби. "Люди ж вийшли у чому були. Я не буду створювати зараз благодійні фонди та спецрахунки. Але як громадянин України якусь суму грошей перерахую на підтримку. І, сподіваюсь, що таких людей і керівників бізнесу буде багато".

Рієлторка Світлана Воскресенська каже, готова без відсотків допомогти знайти житло в оренду людям, яких відселили з будинку після вибуху. Говорить, її ініціативу підтримали інші колеги.

"Разом з комунальними послугами оренда житла коштуватиме 6 тисяч гривень. Що можна зняти на таку суму: це буде однокімнатна квартира з автономним опаленням, старі меблі, косметичний ремонт. Двокімнатна квартира з косметичним ремонтом буде коштувати 5-6 тисяч гривень. Власники обов'язково беруть гроші за перший та останній місяць. Через вибух, ціни на оренду квартир не підвищують".

Нині біля будинку на Попова працівники підрядної організації зварюють металеві підпори. Ними у підвалі укріпили чотири плити із восьми, сказав начальник управління капітального будівництва Сергій Білокінь. "Нині проектно-кошторисна документація з невідкладних робіт готова на 90 відсотків. Тобто ми фіксуємо будівельні конструкції в нинішньому положенні. Ті, які перебувають в аварійному стані – демонтуємо".

Каже, відомо про зруйновані три тримальні стіни та три плити перекриття. "Є плити з тріщинами. Зараз туди зайти неможливо. Після того, як ці роботи будуть виконанні, можна безпечно зайти експертам та оцінити стан інших конструкцій".

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