Підприємство ”Кіровоградгаз”, працівники якого працювали в будинку на вулиці Попова у Кропивницькому, де 2 лютого стався вибух, перерахувало обласній лікарні 60 тисяч гривень на лікування дівчат, травмованих внаслідок вибуху. Про це Суспільному розповів заступник головної лікарки з хірургічної частини Станіслав Сидоренко. Суспільне дізнавалось про стан травмованих та скільки триватиме госпіталізація.

Під час вибуху травмувалися троє людей, один чоловік загинув. Двоє травмованих – дівчата, які мешкали в квартирі, де стався вибух, третій – працівник газової служби, який працював в будинку в момент вибуху. Загиблий – батько дівчат.

Травмовані діти

Діти перебувають в одній палаті опікового центру лікарні. Поряд з ними постійно перебувають мама і бабуся. Восьмирічній травмованій потрібно лікуватися два місяці, її 13-річній сестрі – близько десяти днів. Про це розповіла завідувачка опікового центру Наталія Корчака. З її слів, у молодшої дівчинки – опіки 30% поверхні тіла, у старшої – 17%: ”У старшої – Діани – активна позитивна динаміка, рани гояться, вона ходить та їсть самостійно. Обличчя загоїлось. Все буде добре. У молодшої – Поліни – рани теж гояться, але площа опіків більша. Вона самостійно сідає в ліжку, грається іграшками. Про пересадку ми ще не говоримо, бо рани тільки почали гоїтися. Треба чекати загоєння більшої площі. Потім будемо працювати з тими ділянками, що неспроможні загоїтись”.

Мати дівчат Ганна Дідковська сказала, що за лікування дітей гроші не платить.

За інформацією заступника головної лікарки з хірургічної частини, лікування дітей забезпечує лікарня. На це отримали 60 тисяч гривень від підприємства ”Кіровоградгаз”.

Травмований працівник газової служби

63-річний чоловік лікується в палаті №5 опікового центру. За словами завідувачки центру, у нього опіки обличчя та рук, струс головного мозку, переломи: ”Опіки практично загоїлися. Його дообстежують по супутніх травмах. Найближчим часом випишу його на амбулаторне лікування”.

За інформацією Станіслава Сидоренка, грошей на лікування працівника від ”Кіровоградгазу” лікарня не отримувала.

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