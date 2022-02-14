Компанія МАУ частково виводить свої літаки з України — ЗМІ

На вимогу лізингодавців компанія МАУ виводить частину своїх літаків з України для їхнього зберігання в аеропортах Європи.

Про це повідомляє портал Avianews.

З 12 лютого страхові компанії повідомили, що перестануть покривати ризики під час польотів над Україною на фоні повідомлень про високий ризик вторгнення Росії в Україну.

Через таке рішення страхових компаній деякі лізингодавці вирішили відкликати літаки з України.

За повідомленням порталу, це стосується 23 літаків у трьох авіакомпаніях України — МАУ, SkyUp та Bees Airline.

Що відомо

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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