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Компанія МАУ частково виводить свої літаки з України — ЗМІ
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Компанія МАУ частково виводить свої літаки з України — ЗМІ

Максим Свєженцев
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Компанія МАУ частково виводить свої літаки з України — ЗМІ МАУ

На вимогу лізингодавців компанія МАУ виводить частину своїх літаків з України для їхнього зберігання в аеропортах Європи.

Про це повідомляє портал Avianews.

З 12 лютого страхові компанії повідомили, що перестануть покривати ризики під час польотів над Україною на фоні повідомлень про високий ризик вторгнення Росії в Україну.

Через таке рішення страхових компаній деякі лізингодавці вирішили відкликати літаки з України.

За повідомленням порталу, це стосується 23 літаків у трьох авіакомпаніях України — МАУ, SkyUp та Bees Airline.

Що відомо

  • Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
  • 12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.
  • Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.
  • 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
  • У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
  • На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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