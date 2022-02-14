Міжнародний аеропорт "Бориспіль" працює у штатному режимі відповідно до всіх міжнародних правил безпеки авіаперевезень
Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook.
У повідомленні пресслужба процитувала звернення генерального директора аеропорту Олексія Дубревського до працівників.
"Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи безпеку і комфорт наших пасажирів та стандартизований рівень безпеки польотів згідно з усіма міжнародними вимогами", — заявив генеральний директор.
Він також закликав працівників зберігати спокій та продовжувати спокійно працювати.
"Жодні зовнішні дестабілізуючі дії не вплинуть на нашу роботу і віру в те, що все буде гаразд!", — заявив Дубревський.
За даними Міністерства інфраструктури, станом на 13 лютого практично всі рейси відбувалися за розкладом і без змін у графіках польотів. Водночас відбулися наступні зміни:
▪️ Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі свої рейси з 13 по 17 лютого 2022 року.
▪️ FLY-DUBAI змінила графіки з 14 по 28 лютого: прибуття о 17:25 замість 22:35; відправлення о 18:25 замість 23:25
▪️ QATAR AIRWAYS XQR 295 і 296 — скасовано рейс на 14 лютого, тому що буде виконуватися рейс на більшому повітряному судні за розкладом
▪️ AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 202.
Раніше Мінінфраструктури спростувало інформацію про начебто закриття повітряного простору України на тлі загрози російського вторгнення. Також у міністерстві запевнили, що держава забезпечить повернення усіх українців з-за кордону у разі потреби.
Що відомо
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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