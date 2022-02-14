Міжнародний аеропорт "Бориспіль" працює у штатному режимі відповідно до всіх міжнародних правил безпеки авіаперевезень

Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook.

У повідомленні пресслужба процитувала звернення генерального директора аеропорту Олексія Дубревського до працівників.

"Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи безпеку і комфорт наших пасажирів та стандартизований рівень безпеки польотів згідно з усіма міжнародними вимогами", — заявив генеральний директор.

Він також закликав працівників зберігати спокій та продовжувати спокійно працювати.

"Жодні зовнішні дестабілізуючі дії не вплинуть на нашу роботу і віру в те, що все буде гаразд!", — заявив Дубревський.

За даними Міністерства інфраструктури, станом на 13 лютого практично всі рейси відбувалися за розкладом і без змін у графіках польотів. Водночас відбулися наступні зміни:

▪️ Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі свої рейси з 13 по 17 лютого 2022 року.

▪️ FLY-DUBAI змінила графіки з 14 по 28 лютого: прибуття о 17:25 замість 22:35; відправлення о 18:25 замість 23:25

▪️ QATAR AIRWAYS XQR 295 і 296 — скасовано рейс на 14 лютого, тому що буде виконуватися рейс на більшому повітряному судні за розкладом

▪️ AIR ASTANA змінила розклад рейсу XKC 201 202.

Раніше Мінінфраструктури спростувало інформацію про начебто закриття повітряного простору України на тлі загрози російського вторгнення. Також у міністерстві запевнили, що держава забезпечить повернення усіх українців з-за кордону у разі потреби.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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