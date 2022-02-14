Норвезький авіаперевізник тимчасово припиняє польоти до України

Норвезька авіакомпанія Norwegian тимчасово призупинить польоти над Україною через ситуацію з безпекою. Про це повідомив представник компанії Есбен Туман в ефірі норвезького телеканалу ТВ2.
"Ми прийняли це рішення на основі аналізу безпекової ситуації. І вирішили не літати над Україною до особливого розпорядження", — ідеться у повідомленні.
"Загалом ми не так багато літаємо над Україною. Після катастрофи MH17 ми взагалі уникали східних районів України", – додав представник компанії.
Як відомо, компанія здійснює декілька рейсів на тиждень з Осло до Києва.
Що відомо
- 13 лютого держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям у період з 14 по 19 лютого не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.
- 13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.
- 12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.
- Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
- Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
"Це блеф". Що кажуть іноземці про загрозу війни між Україною та Росією
Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!