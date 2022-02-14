Норвезький авіаперевізник тимчасово припиняє польоти до України

Норвезька авіакомпанія Norwegian тимчасово призупинить польоти над Україною через ситуацію з безпекою. Про це повідомив представник компанії Есбен Туман в ефірі норвезького телеканалу ТВ2.

"Ми прийняли це рішення на основі аналізу безпекової ситуації. І вирішили не літати над Україною до особливого розпорядження", — ідеться у повідомленні.

"Загалом ми не так багато літаємо над Україною. Після катастрофи MH17 ми взагалі уникали східних районів України", – додав представник компанії.

Як відомо, компанія здійснює декілька рейсів на тиждень з Осло до Києва.

Що відомо

13 лютого держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям у період з 14 по 19 лютого не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.

13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.

12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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