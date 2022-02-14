Турецька авіакомпанія Turkish airlines заявила про можливість безкоштовно перебронювати, або повністю повернути кошти за квитки на рейси до України у період з 13 до 28 лютого включно. Про це повідомляє пресслужба авіаперевізника.
"У зв’язку з поточними подіями в Україні, наші пасажири, які придбали квитки до 13 лютого 2022 року у напрямках Київ, Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя, Херсон з датами вильоту 13-28 лютого (включно), зможуть до 28 лютого: безкоштовно перебронювати квиток, змінити маршрут, або ж подовжити термін дії квитка", – ідеться у повідомленні.
Безоплатне перебронювання квиток на польоти до України можливо на дати до 31 березня (включно), змінити маршрут можливо лише у рамках тарифу свого дійсного квитка.
Продовжити термін дії квитка клієнти компанії зможуть до 31 березня (включно) 2022 року, при цьому не треба буде сплачувати жодних зборів та штрафів.
У разі повернення квитків:
- за невикористані квитки будуть повернені гроші;
- за частково невикористані квитки – повертаються гроші за невикористані білети
- змінити квитки або повернути можна через офіси Turkish Airlines
Що відомо
- 13 лютого держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям у період з 14 по 19 лютого не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.
- 13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.
- 12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.
- Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
- Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
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