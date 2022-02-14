Турецька авіакомпанія Turkish airlines заявила про можливість безкоштовно перебронювати, або повністю повернути кошти за квитки на рейси до України у період з 13 до 28 лютого включно. Про це повідомляє пресслужба авіаперевізника.

"У зв’язку з поточними подіями в Україні, наші пасажири, які придбали квитки до 13 лютого 2022 року у напрямках Київ, Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя, Херсон з датами вильоту 13-28 лютого (включно), зможуть до 28 лютого: безкоштовно перебронювати квиток, змінити маршрут, або ж подовжити термін дії квитка", – ідеться у повідомленні.

Безоплатне перебронювання квиток на польоти до України можливо на дати до 31 березня (включно), змінити маршрут можливо лише у рамках тарифу свого дійсного квитка.

Продовжити термін дії квитка клієнти компанії зможуть до 31 березня (включно) 2022 року, при цьому не треба буде сплачувати жодних зборів та штрафів.

У разі повернення квитків:

за невикористані квитки будуть повернені гроші;

за частково невикористані квитки – повертаються гроші за невикористані білети

змінити квитки або повернути можна через офіси Turkish Airlines

Що відомо

13 лютого держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям у період з 14 по 19 лютого не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.

13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.

12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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