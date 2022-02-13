На Вінниччині за добу — 401 новий випадок COVID-19

На Вінниччині підтвердили 401 новий випадок коронавірусу. Це на 10 менше, аніж напередодні. Одужали 67 пацієнтів. Летальних випадків медики зафіксували десять. Такі дані МОЗ України станом на ранок чотирнадцяте лютого.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтвердили у 144 595 мешканців області. З них одужали 118 429 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 449 людей.

Упродовж доби 12 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 434 людини. Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 146 вінничан (всього 602 855 людей). Другою дозою імунізувалися 151 мешканець області (всього 569 144). Бустерною дозою вакцинувалася 137 людей (всього 25 726), додатковою дозою вакциновано не було (всього 234 вінничан).

Загалом в області проведено 1 197 959 щеплень.

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За останню добу 13 лютого в Україні зафіксували 16 993 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 2 270 людей, померли 142 хворих. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 542 693 людей, одужали 3 788 395 хворих, зафіксовано 102 950 летальних випадків.

Що відомо

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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