Як у багатопрофільній лікарні Вінниці доглядають за породіллями з коронавірусом

Сім породіль і стільки ж немовлят — нині у пологовому відділенні багатопрофільної лікарні Вінниці. Сюди госпіталізують вагітних жінок з усієї області, в яких підтверджений коронавірус. Про це нам розповів завідувач відділення Юрій Коцулівський.

Після пологів мамі і дитині роблять ПЛР-тест. Вірогідність, що вірус передасться малюку, наднизький, каже завідувач Юрій Коцулівський. Та й симптоми самого коронавірусу змінилися: вагітні чи породіллі самостійно дихають, перебіг хвороби легкий або ж і зовсім непомітний.

Суспільне Вінниця

"За весь час, скільки ми працюємо з ковідними вагітними породіллями, було лише 2 випадки, що передалося на дитину. Вони народилися вже з ковідом. ПЛР-позитивний, але перебіг безсимптомний. 5-6 днів – і ПЛР у жінки вже негативний. Це не "Дельта", тому швидше заражаються, легший перебіг і швидше одужують", – каже Юрій Коцулівський.

Суспільне Вінниця

Пологове відділення на базі багатопрофільної (колишної районної) лікарні розраховане на 16 ліжок для пацієнток із коронавірусом. Але у січні приймали і 40 жінок. Зараз навантаження знизилося, каже лікарка пологового відділення Наталя Зозуля.

"Працювали з великим перевантаженням, було до 40 жінок, і ми укрупнилися. Зазвичай у нас по дві вагітні для комфорту, але мусили доставляти. На даний час впало навантаження через те, що відкрили по області обсерваційні відділення, де з температурою і на малих термінах жінки можуть там лікуватися", — каже Наталя Зозуля.

Суспільне Вінниця

Нині у пологовому сім породіль і сім немовлят. Народилися вони здоровими. Щойно у їхніх матусь тест на коронавірус буде негативним — усіх випишуть додому.

"Зараз немає важких вагітних, породіль, киснезалежних, але кількість їх збільшилася, перебіг легкий і середнього ступеню. Нежить, кашель. Але якщо ПЛР позитивний — вони народжують у нашому стаціонарі", — каже Юрій Коцулівський.

У колишньому ж педіатричному відділенні розгорнули стаціонар для вагітних з патологіями, в яких теж підтвердився коронавірус.

Каріна Гергель – одна із семи породіль. У свої 22 роки мамою стала вперше. В лікарню потрапила два тижні тому. Доньку народила п’ятого лютого. Хочуть додому, розповідає жінка, бо дитину ще не бачив тато.

"Переживала, так як потрапила на 39-му тижні. У мене була висока температура, викликали швидку. Щоб, не дай, Боже, нічого не було з дитиною. Але все обійшлося добре", — каже Каріна Гергель.

6 лютого сина Марка, другу свою дитину, народила Катерина Дубінець. У жінки теж ПЛР-тест на коронавірус позитивний, у сина — негативний.

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