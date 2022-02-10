Більше ніж як 40 тисяч флаконів препарату для лікування COVID-19 "Ремдесивір" доставили в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Ремдесивір" (100 мг) дозволений МОЗ для використання в стаціонарному лікуванні пацієнтів з COVID-19, які входять до груп ризику.

Препарат "Ремдесивір" (торговельна назва Veklury) розроблений компанією Gilead Sciences, Inc. Наразі він закуповується США, ЄС, Великобританією, Ізраїлем, Японією, Сингапуром, ОАЕ, Таїландом та іншими країнами.

“"Ремдесивір" уже показав свою користь у лікуванні важких станів під час COVID-19. Хоч перебіг хвороби, викликаної штамом “Омікрон”, є не таким складним, як було раніше, цей препарат все одно є дуже потрібним. Ще наприкінці минулого року на доручення МОЗ було закуплено більше 60 тисяч флаконів препарату "Ремдесивір". З яких 20 тисяч, ще у січні було розвезено в регіони”, — повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

"Ремдесивір" (100 мг) закуповується коштами державного бюджету. Вартість одного флакону препарату складає 300 гривень. Усього на 43 711 флаконів було витрачено 13 113 300 гривень. Найближчими тижнями закуплена партія ремдесивіру буде розподілена між медичними закладами, відповідно до потреб кожного регіону", — йдеться у повідомленні МОЗ.

Що відомо

"Ремдесивір" було розроблено під час спалаху вірусу Ебола, тоді препарат не був ефективним. Втім, в окремих випадках лікарі повідомляли про покращення здоров’я пацієнтів із COVID-19 після прийняття "Ремдесивіру".

3 липня 2020 року Європейська комісія схвалила використання препарату "Ремдесивір" для лікування коронавірусної хвороби.

У січні, до України прибули 20 000 флаконів даного препарату, які наразі вже розвезено в регіональні заклади охорони здоров'я.

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