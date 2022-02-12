За добу в Україні виявили понад 38 тисяч COVID-хворих

За добу 11 лютого в Україні підтвердили 38 212 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, упродовж минулої доби до лікарень доправили 3 753 хворих, одужали 19 943 пацієнтів, померли 265 людей. З початку пандемії в Україні на коронавірус захворіли 4 501 182 людей, подолали хворобу 3 770 769 людей, зафіксовано 102 668 летальних випадків.

У МОЗ також повідомили, що за добу 11 лютого в країні проти COVID-19 щепили 74 038 громадян. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286 людей, додаткову дозу – 725 людей, бустерну дозу – 20 767 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, дві дози – 14 932 864 людини, додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом в країні проведено 31 071 505 щеплень.

Що відомо

За добу 10 лютого в Україні виявили 41 229 випадків COVID-19, померли 236 людей.

10 лютого в Україну доставили понад 40 тисяч флаконів препарату для лікування COVID-19 "Ремдесивір". Цей препарат дозволений МОЗ для використання в стаціонарному лікуванні пацієнтів з коронавірусом, які входять до груп ризику.

Станом на 8 лютого у "червоній" зоні епіднебезпеки перебували дві області України, ще 19 та Київ — у "помаранчевій", три — у "жовтій". У Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях з 11 лютого запровадили "червону" зону карантину.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для відкриття лікарняного у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або застуди не обов’язково приходити на прийом до свого сімейного лікаря, достатньо буде зв’язатися з ним у телефонному режимі. Так, пацієнт може отримати рекомендації щодо лікування, а після консультації лікар може створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів.

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