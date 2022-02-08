Лише три області перебувають у "жовтій" зоні за поширенням COVID-19 — МОЗ

За динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають дві області України, ще 19 та Київ — у "помаранчевій" і тільки три — в "жовтій". Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на 8 лютого.

У "червоній" зоні перебувають Івано-Франківщина та Рівненщина, де перевищені коефіцієнт виявлення нових хворих на COVID-19 (37,8% і 44,5% відповідно за норми у 20%) та динаміка госпіталізацій (90,8 і 80,3 на 100 тисяч населення за норми в 60).

У "жовтій" зоні перебувають Запорізька, Кіровоградська і Полтавська області. А решта 19 областей і столиця — в "помаранчевій" за рівнем епіднебезпеки.

Фото: Міністерство охорони здоров'я / скриншот Розподіл областей України на зони епіднебезпеки станом на 8 лютого 2022 року

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 виявили в Сумській (2 045 на 100 тисяч населення), Рівненській (1 923), Тернопільській (1 795) та (Івано-Франківській областях (1 733).

По всій Україні перевищені коефіцієнт виявлення випадків інфікування (24,8%) та госпіталізацій (67,7 на 100 тисяч населення). При цьому завантаженість ліжок із киснем становить 42,5% за показника в 65% і не перевищена в жодній з областей України.

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які направлені першою чергою на невакцинованих українців. Відповідно до них, на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не можуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має відповідних документів.

За критеріями Міністерства охорони здоров'я, визначеними для "червоної" зони, завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я для пацієнтів з COVID-19, повинна складати понад 65%; кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — більше ніж 60; коефіцієнт виявлення COVID-19 методом ПЛР — більш як 20%; рівень зростання загальної кількості госпіталізованих протягом останніх семи днів — більш як 50%.

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Що відомо

Протягом 7 лютого в Україні виявили 34 353 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 095, медпрацівників — 955), а 255 людей від хвороби померли. Крім того, 2 168 людей були ушпиталені, а 15 193 людини одужали від COVID-19.

За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.

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