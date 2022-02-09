Лікарняний для ковідних хворих — дистанційно: почали діяти нові правила

Хворі з симптомами COVID-19 або грипу зможуть відкрити лікарняний у дистанційному режимі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що відтепер для відкриття лікарняного у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або застуди не обов’язково приходити на прийом до свого сімейного лікаря, достатньо буде зв’язатися з ним у телефонному режимі. Саме так пацієнт може отримати рекомендації щодо лікування, а після консультації лікар може створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів.

Додають: якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має прийти на особистий огляд для подовження строку своєї непрацездатності.

Хмельницька ОДА Як дистанційно оформити лікарняний лист.

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