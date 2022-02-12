На Донбасі за добу від коронавірусу вакцинували понад 4 тисячі людей

Протягом 11 лютого на Донеччині вакцинували першою дозою 1084 людей, другу дозу отримали – 1832. На Луганщині першою дозою вакцинували 487, другою – 946. Про це повідомляє сайт вакцинації від COVID-19.

Загалом в Донецькій області 2 дози щеплення мають 618 311 людей, першою дозою вакциновані 660 384 людей, а бустерну дозу отримала 10061 людина. У Луганській області 2 дози щеплення мають 270 274 людина, першою дозою вакциновані 278 747, а бустерну дозу отримала 12541 людина.

У Донецькій області за добу коронавірус виявили у ще 1 808 хворих. У Луганській області за добу COVID-19 підтвердили ще у 783 хворих.

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Станом на 12 лютого від початку пандемії в Донецькій області COVID-19 підтверджено 199 637 хворого, з них 171 284 одужали, 5424 померло з них за добу – 9. У Луганській області коронавірус підтверджено 73 243 хворих, з них 59 944 одужали, 2327 померло з них 6 за добу.

Протягом останньої доби в Україні коронавірус підтвердили у 38 212 хворих(з них дітей – 3029, медпрацівників – 864).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Що відомо

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що пандемія COVID-19 не завершиться принаймні до середини 2022 року

МОЗ розповіло про те, якими можуть побічні ефекти вакцинації проти COVID-19 і в яких випадках слід звертатися за допомогою лікаря.

З питаннями щодо охорони здоров'я можна звертатись за телефонами:

- "гаряча лінія" Міністерства охорони здоров'я - 0 800 505 201

- "гаряча лінія" Донецької облдержадміністрації - 0 800 408 91

- "гаряча лінія" Луганської облдержадміністрації - 0800 505 107

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