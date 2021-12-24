Історія священника, який зробив щеплення від COVID-19

На Суспільному історія отця Романа — священника Храму Святителя Петра Могили Православної Церкви України у Маріуполі.

Жодних сумнівів, що проти епідемії може врятувати лише вакцинація у отця Романа не було. Він щодня зіштовхувався "зі смертю", спричиненою коронавірусом – тому був одним серед перших, хто прийшов на щеплення.

"Коли ця нова хвороба з’явилася, ми дуже чекали на цю вакцину. Оскільки я з перших днів бачив скільки людей помирає, бачив всю цю картину. Ми для себе, для сім’ї вирішили, що як тільки з’явиться вакцина – будемо вакцинуватися", – згадує священник.

Вакцинувався у липні, а в середині осені хвороба не оминула й Романа. Втім, минулося все десь за 3-4 дні, без жодних ускладнень. За словами Романа, про це розповідає усім своїм вірянам та радить завчасно подбати про своє здоров’я та обов’язково вакцинуватися.

"У церкві ми постійно нагадуємо, що вакцинуйтеся, себе бережіть. Наше земне життя один раз нам дано і треба прожити його достойно, а не відкладати на потім. Я дуже багато людей поховав і ховаю й далі. Якби люди, оті, що проти вакцини сходили на кладовище і побачили скільки там машин щодня їде, просто конвеєр, вони б вакцинувалися", – додав Роман.

За словами отця Романа, найбільше вакцинації лякаються люди поважного віку. Посилаються на байки про т.з. "вживляння чіпів" чи то обмеження їхніх прав. Однак, багатьох вдається переконати та навіть благословити на такий крок.

"Батюшка – це ж обмежують наші права, кажуть. Не знаю, чим ці люди керуються. Вони не бачать скільки дійсно людей помирає від цієї хвороби. Я не точно пам’ятаю статистику, але здається до 98% людей, які знаходяться в реанімації – це люди, які не були вакциновані. У нас, на жаль, нещодавно померла парафіянка нашого храму. І ті, хто були проти вакцинування, бачили як вона помирала. Постійно розмовляли з нею телефоном, як вона в реанімації лежала. І після її смерті вони пішли і вакцинувалися", – розповів Роман.

До окремих парафіян священнослужителям доводилося застосовувати й нестандартні прийоми. Однією з таких історій свого друга поділився з Суспільним отець Роман:

"Один мій знайомий, писав мені, що в нього є парафіянка, яка захворіла на коронавірус і не хоче їхати в лікарню. Він прийшов до неї в масці, одяг єпитрахиль, сів поруч і чекає. Вона питає, батюшка чого ви не молитеся. А він сказав, що чекає поки та помре. Одразу й відспіває. Вона злякалася, заплакала й поїхала до лікарні лікуватися".

Як розповів Суспільному отець Роман, він щодня переконує людей дбати один про одного. Молодих наставляє на те, щоб ті, вплинули на своїх батьків та стареньких дідусів та бабусь. Пішли з ними до пунктів вакцинації, якщо інших варіантів немає. Одним з головних аргументів називає те, що у разі біди, у них не буде можливості навіть гідно попрощатися з рідними.

"Людей, які помирають від коронавірусу, ховають в закритих гробах. Люди в гробах у чорних мішках і рідні не мають шансу з ними попрощатися, як ми до цього звикли", – розповів священник.

Ті, хто служить у церкві, бачать усе це і тому не потребують додаткових аргументів. Уже давно вакциновані, навіть бабці, що "сидять на свічках". Але, Роман наголошує, що варто звернутись до історії.

"Згадаймо вірус віспи, скільки сотень років нічого не могли з нею зробити, скільки людей померло. І від того часу, як винайшли вакцину, знадобилося до 10 років, щоб всіх людей вакцинувати. Тобто за допомогою вакцини її повністю побороли", – зазначив Роман.

У храмі, де служить священник працює благодійна їдальня. Раніше там годували нужденних. Зараз їжу в контейнерах виносять в одноразовому посуді на вулицю. Під час служби в церкві люди обов’язково дотримуються маскового режиму. Приміщення обробляється кожні півтори години. Біля дверей стоїть антисептик. Кількість вірян у храмі обмежена. Натомість є послуги онлайн. Ба більше, тут підтримали ініціативу про відкриття пункту вакцинації.

"Ми при храмі відкриваємо пункт вакцинації. Зараз ми знаємо, які це будуть вакцини – Pfizer і CoronaVac. По-перше, люди довіряють церкві більше. По-друге, вони хочуть вакцинуватися без черг. До митрополита Сергія звернувся губернатор, написав листа, щоб ми розглянули варіант відкриття пунктів вакцинації при церквах. Ми на це погодилися, це звичайно правильно. Тому що церква завжди з людьми", – акцентує о. Роман.

Не варто чекати, потрібно діяти на випередження, хоча б заради рідних.

"Я декілька разів заходив у реанімацію в цих скафандрах-костюмах. Бачив, як люди виглядають під апаратами ШВЛ. Це дуже страшна картина, коли у дворі лікарні родичі стоять плачуть за цією людиною. Це дуже страшно! Нащо так доводити своїх рідних, щоб вони переживали? Краще вакцинуйся і все буде добре", – зазначає священник.

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