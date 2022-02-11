З 1 січня в Україні набув чинності закон "Про основи національного спротиву", який визначає засади організації територіальної оборони. Про те, у який спосіб тероборона буде організована, якими будуть її повноваження та обов’язки, як ця система працюватиме на захист української держави, в ефірі Українського радіо розповіла Марія Звягінцева, юристка громадської організації "Юридична сотня".

Як пояснила експертка, закон "Про основи національного спротиву" регламентує основні базові засади та створює систему. На виконання цього закону вже розроблені багато підзаконних нормативно-правових актів. Наприклад, винесено постанову Кабміну, яка затверджує положення про добровольчі формування територіальних громад, зокрема передбачає і порядок фінансування таких добровольчих формувань, як за кошти місцевого, так і державного бюджетів.

За словами юристки, є дві категорії осіб, які можуть служити в територіальній обороні: це добровольці та резервісти (контрактники Збройних сил). В особливий період військовослужбовці можуть підписати контракт про військову службу саме в територіальній обороні.

За документом, щоб вступити до територіальної оборони, в першу чергу потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки — колишні військові комісаріати — пройти співбесіду та військову лікарську комісію. Оскільки без лікарського висновку контракт підписати неможливо.

"Для підписання контракту першочергово надається лікарський висновок, власне заява, копії сторінок паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності свідоцтва про укладення шлюбу та народження дітей, та копії документів про освіту й кольорова фотокартка, тобто стандартний комплект необхідних документів. Контракт із резервістами в цих категоріях укладає командир військової частини. І після укладення контракту особа може приступати до виконання своїх обов’язків", — зазначила Звягінцева.

Військовослужбовці, які бажають продовжити контракт, або особа, яка звільнилася від військової служби може укласти новий контракт і вступити до територіальної оборони. Також контракт про проходження служби в територіальній обороні може укласти особа, яка є представником добровольчих формувань.

У такому випадку представники добровольчих формувань зобов’язані регулярно виконувати обов’язки резервіста: проходити навчальні збори, тренуватися. За потреби доукомплектування Збройних сил їхніми військово-обліковими спеціальностями, вони можуть бути в особливий період призвані.

"Вступити до територіальної оборони та укласти контракт можна й не за місцем реєстрації, але для цього потрібно надати підтвердження щодо фактичного місця проживання, зокрема довідку з місця роботи чи місця навчання. Такий порядок стосується Києва. Щодо інших населених пунктів, інформацію слід уточнювати у відповідних органах, або ж ТЦК. Що стосується вступу жінок до складу територіальної оборони, то якихось заборон чи дозволів на укладання контракту за статтю, законом не передбачено", — відзначила юристка.

За словами юристки, якщо жінка бажає, то добровільно, за контрактом, вона може виконувати обов’язки. Оскільки за загальним правилом, жінки можуть бути призвані лише в умовах воєнного часу (за відсутності добровільної згоди).

Звягінцева також зазначила, якщо особа підписала контракт і виконує обов’язки резервіста в територіальній обороні, за період проходження навчальних зборів, і якщо така особа є працевлаштованою, то за нею зберігається місце роботи та середній заробіток. Якщо ж людина на момент проходження навчальних зборів є безробітною, то їй виплачується одноразове грошове забезпечення у розмірі прожиткового мінімуму.

За результатами проходження зборів (якщо людина виконала всю програму та не вчиняла жодних правопорушень) можливою також є виплата одноразової грошової допомоги — як додаткове матеріальне заохочення.

Окрім того, резервістам на час зборів виплачуються також добові.

Якщо ж мова йде про можливість призову резервіста, то за приватною особою, яка набуває усіх соціальних гарантій військовослужбовця, в особливий період зберігається робоче місце і середній заробіток, а також людина отримує грошове забезпечення.

Що відомо

У Києві та ще у п’яти регіонах України військові частини, що входять до складу Сил територіальної оборони, досі не мають постійних пунктів дислокації.

В Україні з 4 лютого запрацював Call-центр Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Зокрема, у ньому можна дізнатися про те, як потрапити на військову службу.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сили територіальної оборони розгортатимуться в три етапи. До кінця лютого планується завершити формування штату тероборони з 10 тисяч людей.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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