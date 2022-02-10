Протягом 9 лютого в Україні виявили 41 694 підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей — 3486, медпрацівників — 1101), а 280 людей від хвороби померли. Крім того, 4 128 людей були ушпиталені, а 16 628 людей одужали від COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 421 741 людей. З них 102 167 померли, а 3 729 976 одужали. Усього було здійснено понад 18,84 мільйона ПЛР-тестів для виявлення коронавірусної хвороби.

Що стосується вакцинації проти COVID-19, то протягом 9 лютого було щеплено 70 678 людей. Першу дозу вакцини отримали 21 367 людей, другу дозу — 29 487 людей. Додаткову дозу отримали 596 людей, а бустерну — 19 228людей.

За весь час в Україні проти COVID-19 вакцинували 15 520 587 людей. З них першу дозу отримали 15 520 585 людей, дві дози — 14 869 937 людей, додаткову дозу — 22 159 людей, бустерну дозу — 512 531 людина. Загалом здійснено 30 925 212 щеплень..

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Що відомо

Протягом 8 лютого в Україні виявили 38 257 підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 3 308, медпрацівників — 1 076), а 240 людей від хвороби померли. Крім того, 4 385 людей були ушпиталені, а 17 063 людини одужали від COVID-19.

За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.

За динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають дві області України, ще 19 та Київ — у "помаранчевій" і тільки три — в "жовтій". Але в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях з 11 лютого запроваджують "червону" зону карантину.

Відтепер для відкриття лікарняного у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або застуди не обов’язково приходити на прийом до свого сімейного лікаря, достатньо буде зв’язатися з ним у телефонному режимі. Так пацієнт може отримати рекомендації щодо лікування, а після консультації лікар може створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів.

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