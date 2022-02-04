Рекорд оновлено. За добу в Україні понад 43 тисячі нових випадків COVID-19 — МОЗ

За добу 3 лютого в Україні зафіксовано 43778 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 4381 дитина та 873 медичних працівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я на сторінці у Facebook.

Також згідно з повідомленням, протягом 3 лютого проти COVID-19 було вакциновано 75304 людини. Першу дозу отримали 23482 людини, другу дозу — 28444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу — 22683 людини.

Крім цього, за минулу добу:

госпіталізовано – 4328 людей;

летальних випадків – 174;

одужало – 9497 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4,2 мільйона людей;

одужало – 3,6 мільйона людей;

летальних випадків – 100 983

проведено ПЛР-тестувань – 18,4 мільйона.

Що відомо

За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39620 нових випадків захворювання на коронавірус. Цей показник був рекордним за весь час пандемії.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

Суспільне

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