Рекорд оновлено. За добу в Україні понад 43 тисячі нових випадків COVID-19 — МОЗ

За добу 3 лютого в Україні зафіксовано 43778 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 4381 дитина та 873 медичних працівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я на сторінці у Facebook.
Також згідно з повідомленням, протягом 3 лютого проти COVID-19 було вакциновано 75304 людини. Першу дозу отримали 23482 людини, другу дозу — 28444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу — 22683 людини.
Читайте також: Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"
Крім цього, за минулу добу:
- госпіталізовано – 4328 людей;
- летальних випадків – 174;
- одужало – 9497 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4,2 мільйона людей;
- одужало – 3,6 мільйона людей;
- летальних випадків – 100 983
- проведено ПЛР-тестувань – 18,4 мільйона.
Що відомо
- За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39620 нових випадків захворювання на коронавірус. Цей показник був рекордним за весь час пандемії.
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
- Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте також
Робота з дому унеможливила спонтанний обмін думками. Як карантин впливає на співробітників
Що робити, якщо вам або дитині відмовили у вакцинації. Пояснює МОЗ
Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!