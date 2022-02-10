Для проведення артилерійських навчань російські судна перекриють акваторію Чорного та Азовського морів та заблокують доступ до українських портів. Про це 9 лютого на своїй сторінці написав керівник Інститут Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

Зазначені на картах райони проведення навчань обмежують рекомендовані шляхи руху суден до морських портів України. Як повідомив Андрій Клименко у коментарі Суспільному, інформація про перекриття районів Чорного та Азовського морів доступна на сайті Державної служби морського та річкового транспорту України. Там розміщуються повідомлення щодо міжнародних обмежень на мореплавство. Росія сповістила про закриття морських районів через міжнародну систему оповіщення.

ВМС ЗСУ

У пресслужбі ВМС ЗСУ 10 лютого зазначили, що навчання передбачають стрільбу, а РФ у такий спосіб зловживає міжнародним правом та порушує Конвенцію ООН з морського права:

"Перекриваючи рекомендовані морські шляхи Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ".

У Адміністрації морських портів України повідомили, що в Азовському морі рух суден буде повністю заблокований, а у Чорному "зможе здійснюватися лише з відхиленням від рекомендованих шляхів, в обхід зон проведення бойових стрільб, відповідно — з обмеженнями за осадкою суден".

Що чекає на Одесу та світ ?

Одеський військовий експерт Олександр Коваленко розповів у коментарі Суспільному, що Росія також перекриє і повітряний простір:

"По-перше, сама російська сторона, вона, наскільки мені відомо, офіційно не виступала з детальною картою блокованих зон та дільниць. Вони були опубліковані у відкритих джерелах буквально нещодавно, добу тому. І в цілому, в цьому випадку мова іде про те, що ВМС Росії з 13 по 19 лютого закриває не тільки частину акваторії Чорного та Азовського моря, але і, що дуже важливо, повітряний простір в їх районах. Начебто там будуть проводитися масштабне вчення із застосуванням ракетного та артилерійського озброєння".

За словами Коваленка, РФ стягувала на окупований Крим передові протиракетні комплекси, зокрема, "Бастіон". Це може означати, що їх також застосовуватимуть під час навчань. Якщо такі ділянки Чорного та Азовського морів дійсно перекриють, то це виключить будь-яку комерційну діяльність на цих територіях.

"Тобто на тиждень перекривають будь-який доступ до Азовського моря, це перший момент. Другий момент, значною мірою обмежують можливості судноплавства в Чорному морі, в особливості заходи в порти Одеси та Одеської області. Залишається лише наша виключно економічна зона, яку можна використовувати. Вся інша частина фактично перекрита. Якщо дійсно РФ застосує саме такий план використання і перекриття повітряного та морського простору, то безумовно, — це буде серйозний удар по економічній складовій портів".

Natalya Kostenko/Facebook Олександр Коваленко

Олександр Коваленко також зазначив, що це серйозне порушення прав у відношенні судноплавства та авіаперельотів. Міжнародним компаніям, які мають авіасполучення з Україною, доведеться змінювати свої маршрути. Такі навчання експерт вважає незаконними, адже вони проводяться з окупованого півострова. Крім цього, вони несуть економічну загрозу для України та її партнерів:

"Тобто в цьому випадку можна казати про те, що РФ намагатиметься скористуватися класичною схемою демонстрації своєї незаконної домінантної складової в Чорному та Азовському морях, і тиском як на Україну, так і в цілому на всі країни, які омиваються Чорним морем, розташовані там чи займаються бізнесом".

Політолог вважає, що країни, яких торкнуться ці обмеження, реагуватимуть на політичному та дипломатичному рівні. У них також є змога подавати судові позови через економічні збитки, які виникнуть у наслідок діяльності РФ.

Яка мета дій Росії ?

Політичний експерт, завідувач сектору досліджень Південного регіону Національного інституту стратегічних досліджень та завідувач відділу досліджень Придунайсько-Чорноморського регіону у Національний інститут стратегічних досліджень Артем Филипенко вважає, що така поведінка Росії, ймовірно, прив'язана до зустрічі радників "Нормандської четвірки":

"Швидше за все маємо справу з черговими гібридними діями Росії, головна мета яких — тиск на Україну та її західних партнерів з метою змусити Україну виконувати Мінські угоди в їх російській інтерпретації, а саме — визнати російських маріонеток стороною переговорів і почати обговорення "особливого статусу" ОРДЛО".

Що відомо

Керівник Українського інституту, морського права і безпеки Богдан Устименко в етері "Теми дня" на Суспільному Крим також заявив, що окупанти фактично перекрили частину Чорного моря на узбережжі окупованого Криму. Російська армія проводить військові навчання та готується розпочати маневри у Середземному та Чорному морях. Кораблі флотів РФ зайшли у Чорне море 8-9 лютого.

Для навчань у Чорному морі Росія перекидає до окупованого Криму десантні кораблі. 9 лютого три великі десантні кораблі Балтійського флоту пройшли через Босфор із Середземного до Чорного моря. Ймовірно, кораблі йдуть до Севастополя.

В акваторії Чорного моря сформується група із 12 БДК, які можуть взяти участь у російському новому вторгненні з берега Чорного та Азовського морів.

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