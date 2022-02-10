На Донеччині псевдомінера засудили до 2 років за ґратами

У Донецькій області апеляційний суд змінив покарання чоловіку, який повідомив про фейкове мінування, з випробовного терміну на строк 2 роки позбавлення воліПозбавлення волі – це такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу. Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"Увечері 28 грудня 2020 року житель Маріуполя зателефонував на "102" та повідомив про нібито підготовку вибуху на пост-мосту по вулиці Шмідта у Центральному районі міста. Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних речовин, але встановили "мінера", — повідомила Мєдвєдєва.
Анастасія Мєдєва додала, що суд призначив 31-річному маріупольцю, покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробуванням на 1 рік. Прокуратура подала апеляційну скаргу.
За інформацією Анастасії Мєдвєвої, апеляційний суд змінив покарання і чоловік проведе 2 роки за ґратами.
Що відомо
- За даними прокуратури, під час дзвінка у поліцію чоловік знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Пояснити свій вчинок чоловік не зміг.
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