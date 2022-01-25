З чим пов'язане масове замінування шкіл

Кількість псевдомінувань в Україні у 2014 році зросла втричі. Про це в ефірі програми "Сьогодні.Головне" розповів заступником директора “Українського інституту дослідження екстремізму” Богдан Петренко.

За його словами, масове псевдозамінування є одним з елементом гібридної війни.

"Росія запускає такі хвилі псевдомінувань щодо України. Це не лякає людей, це дратує місцевих жителів, коли вони не можуть дістатися до роботи, або на інший кінець міста, аби забрати дитину зі школи чи садочка. Дратує людей також, коли відвідувачів магазинів евакуюють через повідомлення про псевдомінування. Зокрема викликає негатив до правоохоронців", — розповів Петренко.

Богдан Петренко зауважив, що окрім треба звертати увагу на внутрішні чинники.

"Ми бачимо, що мінують переважно школи. Затримують школярів та студентів. На жаль, діти підтримують таку ініціативу, аби зірвати уроки та піти додому. Псевдомінерів затримують — це позитивний сигнал", — додав Петренко.

Як розповів Петренко, часті псевдомінування можуть впливати на правоохоронців.

"Були випадки, коли вибухівку знаходили. Один випадок на 10 тисяч повідомлень. Псевдомінування певною мірою мобілізує правоохоронців. Коли відбувається мінування 3 тисяч об'єктів за короткий проміжок часу, то може негативно вплинути на роботу", — зазначив Петренко.

За словами Богдана Петренка, проблема псевдомінування мають інші країни.

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