У Маріуполі фахівці перевірили інформацію про мінування шкіл

У Маріуполі зранку правоохоронці перевіряли інформацію про можливе мінування освітніх закладів. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

"З самого ранку до маріупольських шкіл надійшли повідомлення про можливе мінування шкіл № 9, 19, 21, 47 та 51. Згодом таке повідомлення отримав і Лівобережний районний Будинок дитячої та юнацької творчості", — йдеться у повідомленні.

Зазначили, що інформацію про можливе мінування передали до всіх необхідних служб о 6 ранку.

Додали, що станом на 9.40 усі об'єкти були обстежені. Небезпечних предметів не виявлено, а всі заклади повернулися до роботи.

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