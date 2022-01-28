У Маріуполі фахівці перевірили інформацію про мінування шкіл

У Маріуполі зранку правоохоронці перевіряли інформацію про можливе мінування освітніх закладів. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
"З самого ранку до маріупольських шкіл надійшли повідомлення про можливе мінування шкіл № 9, 19, 21, 47 та 51. Згодом таке повідомлення отримав і Лівобережний районний Будинок дитячої та юнацької творчості", — йдеться у повідомленні.
Зазначили, що інформацію про можливе мінування передали до всіх необхідних служб о 6 ранку.
Додали, що станом на 9.40 усі об'єкти були обстежені. Небезпечних предметів не виявлено, а всі заклади повернулися до роботи.
Читайте також
- З чим пов'язане масове замінування шкіл
- У Слов'янській громаді евакуювали учнів шкіл через повідомлення про мінування
- 24 січня у кількох регіонах України евакуювали школярів через повідомлення про мінування
- 13 січня на Луганщині фахівці перевіряли інформацію про мінування торговельних центрів. Після перевірки усіх торгових центрів у Лисичанську та Сєвєродонецьку вибухонебезпечних предметів не знайдено.