У Слов'янській громаді евакуювали учнів шкіл через повідомлення про мінування

У Слов'янську евакуювали учнів шкіл через повідомлення про мінування. Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях.

"Спецслужби отримали інформацію про те, що виявлено заміновані усі школи Слов'янської громади. Було проведено евакуацію дітей та співробітників із будівель", — розповів Лях.

Лях додав, що після цього всі школи обстежують правоохоронців із собаками.

Що відомо

24 січня у кількох регіонах України евакуювали школярів через повідомлення про мінування

13 січня на Луганщині фахівці перевіряли інформацію про мінування торговельних центрів. Після перевірки усіх торгових центрів у Лисичанську та Сєвєродонецьку вибухонебезпечних предметів не знайдено.

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