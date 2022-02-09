Понад 3,6 тисячі. У Києві більшає хворих на COVID-19

Протягом доби 8 лютого столичні медики виявили 3684 нових випадки захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби загинули 22 людини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"+3684 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 390 081)", — написав він.

За словами мера, за добу діагноз підтвердився у 2047 жінок віком від 18 до 93 років, 1240 чоловіків віком від 18 до 88 років, а також у 397 дітей і підлітків віком від 2 місяців до 17 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (732), Дарницькому (583) та в Оболонському (392) районах", — додав Кличко.

При цьому протягом 8 лютого через COVID-19 померли 10 жінок віком від 50 до 84 років та 12 чоловіків від 28 до 87 років. Загальна кількість смертельних випадків у Києві, спричинених захворюванням, сягнула 8628.

Водночас за добу 1300 киян подолали коронавірус. Загальна кількість випадків одужання становила 343 418.

Окрім того, до столичних лікарень протягом доби шпиталізували 150 хворих на коронавірус, ще 231 мешканець столиці шпиталізований із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Що відомо

Станом на ранок 8 лютого столичні медики виявили 2862 нових випадки захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби загинули семеро людей.

Протягом 8 лютого в Україні виявили 38 257 підтверджених випадків COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 71,2% мешканців Києва віком від 60 років зробили щеплення проти COVID-19.

21 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одужав від COVID-19, який у нього діагностували за п'ять днів до того. Попереднього разу Кличко захворів на коронавірусну хворобу в жовтні 2020 року.

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