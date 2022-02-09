Рада готує звернення до міжнародних організацій через ситуацію на кордоні з РФ

Верховна рада планує звернутись до парламентів країн, парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ та інших міжнародних організацій через ситуацію на кордоні з Росією та безпековою ситуацією на кордоні з Україною.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного Катерина Шевцова, про це під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій 14 лютого заявив голова Ради Руслан Стефанчук.

"Найближчим часом буде зареєстрована вже підписана ініціаторами постанова Верховної ради за авторством керівництва парламенту про звернення Верховної ради України до Організації Об’єднаних націй, Європейського парламенту, парламентської Асамблеї Ради Європи, парламентської Асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів парламентів усього світу у зв'язку з ескалацією Росії і безпековою ситуацією навколо України", — пояснив він.

Стефанчук попросив включити її до порядку денного, щоб розглянути її у стінах парламенту, а відповідний комітет — розглянути проєкт цієї постанови.

Раніше колишній міністр закордонних справ та нинішній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитися від намірів вступу у Північноатлантичний альянс, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. У МЗС України заявили, що слова дипломата "вирвані з контексту".

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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