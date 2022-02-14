Колишній міністр закордонних справ та нинішній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитися від намірів вступу у Північноатлантичний альянс, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. У МЗС України заявили, що слова дипломата "вирвані з контексту".

Про це український дипломат заявив в ефірі BBC Radio 5.

Ведучий Стів Нолан: Якщо це допоможе попередити війну, чи ваша країна розгляне можливість не вступу до НАТО, відмову від такої цілі?

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко: Можливо, особливо за умов таких погроз, шантажу та тиску...Питання, яке ставить 40-мільйонний народ: як ми виживемо, якщо вони прийдуть завтра? Ми загасимо цю конкретну ситуацію, ми знову залишимося незахищеними за допомогою друзів, будемо поза альянсом, коли всі наші сусіди вже в організації. Насправді Росія вже має кордони з НАТО: Польща частина НАТО, Словацька республіка, Угорщина, Румунія, Болгарія, Туреччина. Всі, хто мають, кордони з Росією — вже члени НАТО. Це не змінило безпекову ситуацію, це не змінило питання безпеки Росії. Долучення України багато не змінить.

Але він [Путін – ред.] не хоче аби Україна ставала відмінною від Росії. Росіяни запитають в Путіна: невже ми дійсно маємо керуватися тим, що робиш ти? Може ми можемо бути [як – ред.] українці і йти своїм шляхом. Це — небезпечно. Не для народу Росії, не для території Росії, але для конкретного режиму, який вони зараз мають. Хто знає, може вони зміняться і ми більше не бачитимемо цього [того що відбувається зараз – ред.]

Ведучий: Пане посол, я лише хочу прояснити те, що ви щойно сказали, аби це не губилося в перекладі. Я хочу повторити запитання знову, якщо можна. Коли я запитав, чи ваша країна розгляне можливість відмови від вступу до НАТО, якби це зупинило війну, ви сказали "можливо". То чи це те, що ви розглядаєте для попередження війни, відмову від цілі вступити в НАТО?

Вадим Пристайко: Дякую, що запитали знову. Бо ви праві, це записано в нашій Конституції. І я, як посол, який каже "можливо", я дещо порушую головний документ, який в нас є. Я кажу, що ми гнучкі і намагаємося знайти найкращий вихід. Якщо нам потрібно піти на серйозні поступки, можливо ми це зробимо.

Що кажуть у МЗС України

"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту. Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями", — зазначив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Він зауважив, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу.

"Ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", — наголосив Ніколенко.

Що кажуть в Офісі президента

Речник президента Сергій Никифоров заявив Суспільному, що "треба зрозуміти, що Пристайко мав на увазі під своїми словами, тоді ми зрозуміємо чи зможемо погоджуватися".

"Треба бачити це пояснення і тоді вже ми будемо погоджуватися чи не погоджуватися. А поза тим тут казати нема чого НАТО та ЄС є безумовними пріоритетами України Це закарбовано в конституції України. Цей курс вже закріплений в Конституції, тому ніяких поступок бути не може", — наголосив Никифоров.

Що відомо

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу