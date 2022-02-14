Колишній міністр закордонних справ та нинішній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитися від намірів вступу у Північноатлантичний альянс, якщо це допоможе запобігти війні з Росією. У МЗС України заявили, що слова дипломата "вирвані з контексту".
Про це український дипломат заявив в ефірі BBC Radio 5.
Ведучий Стів Нолан: Якщо це допоможе попередити війну, чи ваша країна розгляне можливість не вступу до НАТО, відмову від такої цілі?
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко: Можливо, особливо за умов таких погроз, шантажу та тиску...Питання, яке ставить 40-мільйонний народ: як ми виживемо, якщо вони прийдуть завтра? Ми загасимо цю конкретну ситуацію, ми знову залишимося незахищеними за допомогою друзів, будемо поза альянсом, коли всі наші сусіди вже в організації. Насправді Росія вже має кордони з НАТО: Польща частина НАТО, Словацька республіка, Угорщина, Румунія, Болгарія, Туреччина. Всі, хто мають, кордони з Росією — вже члени НАТО. Це не змінило безпекову ситуацію, це не змінило питання безпеки Росії. Долучення України багато не змінить.
Але він [Путін – ред.] не хоче аби Україна ставала відмінною від Росії. Росіяни запитають в Путіна: невже ми дійсно маємо керуватися тим, що робиш ти? Може ми можемо бути [як – ред.] українці і йти своїм шляхом. Це — небезпечно. Не для народу Росії, не для території Росії, але для конкретного режиму, який вони зараз мають. Хто знає, може вони зміняться і ми більше не бачитимемо цього [того що відбувається зараз – ред.]
Ведучий: Пане посол, я лише хочу прояснити те, що ви щойно сказали, аби це не губилося в перекладі. Я хочу повторити запитання знову, якщо можна. Коли я запитав, чи ваша країна розгляне можливість відмови від вступу до НАТО, якби це зупинило війну, ви сказали "можливо". То чи це те, що ви розглядаєте для попередження війни, відмову від цілі вступити в НАТО?
Вадим Пристайко: Дякую, що запитали знову. Бо ви праві, це записано в нашій Конституції. І я, як посол, який каже "можливо", я дещо порушую головний документ, який в нас є. Я кажу, що ми гнучкі і намагаємося знайти найкращий вихід. Якщо нам потрібно піти на серйозні поступки, можливо ми це зробимо.
Що кажуть у МЗС України
"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту. Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями", — зазначив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
Він зауважив, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу.
"Ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", — наголосив Ніколенко.
Що кажуть в Офісі президента
Речник президента Сергій Никифоров заявив Суспільному, що "треба зрозуміти, що Пристайко мав на увазі під своїми словами, тоді ми зрозуміємо чи зможемо погоджуватися".
"Треба бачити це пояснення і тоді вже ми будемо погоджуватися чи не погоджуватися. А поза тим тут казати нема чого НАТО та ЄС є безумовними пріоритетами України Це закарбовано в конституції України. Цей курс вже закріплений в Конституції, тому ніяких поступок бути не може", — наголосив Никифоров.
Що відомо
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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