Уряд Німеччини вимагає вивести енергетичний сектор з-під санкцій, якщо російським банкам буде заборонено здійснювати розрахунки з операцій у доларах США в рамках санкцій у разі ескалації в Україні.
Про це йдеться у документах, які опинилися у розпорядженні видання Bloomberg.
Зокрема, німецький уряд стурбований тим, що постачання енергії в Європу може опинитися під загрозою. При цьому великі західноєвропейські країни дотримуються аналогічної точки зору.
Водночас як відзначається із посиланням на джерело агентстства, виключення не запобігатиме потенційним заходам проти трубопроводу "Північний потік-2".
Також представники різних країн наполягають на перехідному періоду у разі, якщо санкції набудуть чинності, а також захисту чинних контрактів.
Німеччина готова підписати пакет, який може містити повне заморожування активів та заборону на операції для обраної групи російських банків, подальші обмеження щодо суверенного боргу та обмеження на ринку капіталу для державних підприємств, а також обмеження ринку капіталу для деяких російських державних підприємств. Також країна виступає за обмеження на імпорт окремих російських металів та хімічних речовин, на експорт деяких предметів розкоші та високотехнологічних товарів, посилення обмежень на товари, які можуть використовуватись як з цивільною, так і з військовою метою.
Що відомо
- У Сенаті США підготували чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- Сполучені Штати не виключають запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у випадку, якщо РФ нападе на Україну.
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