7 лютого президент Франції Емманюель Макрон відвідав Москву, де провів перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним щодо відведення російських військ від кордонів України. 8 лютого Макрон прилетів до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Це буде перший візит французького президента до України за останні 24 роки. Наскільки результативними можуть бути переговори очільників України та Франції Українському радіо розповів співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко.

За словами Кравченка, чинна ситуація нагадує 2008 рік, коли російські війська вдерлися до Грузії та прямували до столиці країни.

"Тоді існувала пряма загроза Тбілісі, тому те, що російські війська зупинилися, на мою думку, є заслугою міжнародної дипломатії. Але ця інтенсивна дипломатія щодо України зараз — це не наша заслуга, а Путіна та його агресивних намірів, саме через це до нас їдуть дипломати. Ми сьогодні не є суб'єктом зовнішньої політики, ми — об'єкт. Тому нам просто треба користуватися моментом”, — вважає аналітик.

Він також прокоментував слова президента Франції Емманюеля Макрона, який після зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що Росії з моменту її самостійності було завдано травм, тож потрібно виробити нові механізми безпеки, не порушуючи фундаментальні права європейських країн та світовий порядок.

"Макрон очікувано виявився Путін-ферштеєром номер один в Європі, тобто тим, хто його чує та розуміє. Очевидно, що він є заручником й внутрішньої політики, адже через три місяці президентські вибори і Росія, очевидно, ставить на іншого кандидата — Марі ле Пен", — пояснив Кравченко.

За його словами, відтак Макрон намагається повторити шлях президента Ніколя Саркозі у 2008 році, коли той врегульовував кризу у Грузії,

"Хоча то була не криза, а російська інтервенція. А зараз Макрон так само буде регулювати кризу в Україні, хоча в нас так само кризи немає, є лише російська агресія", — зауважив аналітик.

Він додав, що для України це несе багато ризиків, тому що категорія геополітики вище за національні інтереси:

"Макрон вже говорив словами де Голля, що треба будувати нову архітектуру безпеки і розуміти роль Росії в ній. З іншого боку, я б трагедії не робив, тому що перед візитом до Москви Макрон спілкувався із Джонсоном, і з Байденом, і з Шольцом. Відповідно, зараз це його дипломатична місія", — зазначив він.

Експерт вважає, що Захід має певний консенсус з приводу відповіді на російську загрозу.

Наостанок аналітик наголосив, що дипломатичний пресинг на Росію буде посилюватися, проте у питанні військової загрози для України треба дивитися глибше.

"Росія робить зусилля, проводить зустрічі, але одночасно відбувається перекидання із Сибіру та центральної Росії військових підрозділів за західним напрямом — Брянськ, Курськ, Білорусь", — пояснив він.

За його словами, приготування тривають паралельно із дипломатичним інсценуванням.

"Тому Росія всі дипломатичні перемовини сприймає як прикриття, а військовий план ескалації вже може існувати", — переконаний Кравченко.

Експерт нагадав, що 10 лютого має відбутися зустріч радників в нормандському форматі.

"Також дуже важливе число - 14 лютого, коли Держдума має розглядати питання незалежності ОРДЛО. В цей час буде відбуватися й "Союзная решимость" - військові навчання в Білорусі. Тож саме ці тижні є вирішальними з точки зору того, наважиться Москва чи ні здійснити агресію щодо України", — резюмував Кравченко.

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Що відомо

Президент Франції Емманюель Макрон уранці 8 лютого прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

7 лютого Емманюель Макрон зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорили "гарантії безпеки", які Росія вимагає від НАТО. У відповідях США та НАТО від 26 січня вимоги Росії були проігноровані, заявив Путін.

За даними Financial Times, під час перемовин у Москві Макрон домовився з Путіним, що Москва відведе війська з Білорусі після завершення там спільних військових навчань і після цього не вдаватиметься до подібних маневрів.

Напередодні візиту до Москви Еммануель Макрон заявив, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

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