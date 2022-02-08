Bayraktar, Javelin та NLAW. ЗСУ проведуть навчання з використанням нової зброї

Збройні сили у період із 10 по 20 лютого проведуть навчання, на яких відпрацюють можливості новітніх озброєнь — зокрема, ударних безпілотників Bayraktar, а також протитанкових систем Javelin та NLAW.

Про це 7 лютого в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"У них (Росії та Білорусі — ред.) навчання будуть з 10 до 20 лютого. Українські Збройні сили теж працюють. І сьогодні у нас також паралельно дзеркально відбуваються вже навчання", — розповів він.

За словами міністра, навчання відбудуться на полігонах поблизу Рівного, Ковеля, Овруча, Чугуєва, Чернігова, Сум, Одеси, а також на Широкому лані Миколаївської області та Олешківських пісках Херсонщини.

"І це — лише полігони. Крім того, ще окремі ділянки, окремі місця, де зокрема саме з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання українських Збройних сил із застосуванням відпрацювання можливостей і українських Bayraktar, і українських Javelin, і NLAW, які ми нещодавно отримали від Британії", — додав Резніков.

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