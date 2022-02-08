Bayraktar, Javelin та NLAW. ЗСУ проведуть навчання з використанням нової зброї

Збройні сили у період із 10 по 20 лютого проведуть навчання, на яких відпрацюють можливості новітніх озброєнь — зокрема, ударних безпілотників Bayraktar, а також протитанкових систем Javelin та NLAW.
Про це 7 лютого в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"У них (Росії та Білорусі — ред.) навчання будуть з 10 до 20 лютого. Українські Збройні сили теж працюють. І сьогодні у нас також паралельно дзеркально відбуваються вже навчання", — розповів він.
За словами міністра, навчання відбудуться на полігонах поблизу Рівного, Ковеля, Овруча, Чугуєва, Чернігова, Сум, Одеси, а також на Широкому лані Миколаївської області та Олешківських пісках Херсонщини.
"І це — лише полігони. Крім того, ще окремі ділянки, окремі місця, де зокрема саме з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання українських Збройних сил із застосуванням відпрацювання можливостей і українських Bayraktar, і українських Javelin, і NLAW, які ми нещодавно отримали від Британії", — додав Резніков.
Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- 18 січня міністр оборони Білорусі повідомив, що 10-20 лютого мають відбутися навчання за участі російський та білоруських військ.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.
- Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" своєї армії. Він вважає, що такі кроки необхідно робити "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська розвідка не спостерігає формування ударних груп російської армії у Білорусі, прикордонних районах РФ та на території окупованого Криму.
Читайте також
Лукашенко доручив озброїти частину надзвичайників на випадок, якщо "не дай бог війна"
"Український" безпілотник, який збили прикордонники Білорусі, виявився російським — The Insider
США запровадили санкції проти громадян Білорусі за антидисидентську діяльність за межами країни
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!