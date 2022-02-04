США запровадили санкції проти кількох громадян Білорусі за діяльність, направлену проти дисидентів за межами країни. Імена підсанкційних осіб не називаються.

"Державний департамент вводить візові обмеження для громадян Білорусі відповідно до "Заборони Хашоггі" — інструменту, який адміністрація створила минулого року для протидії транснаціональним репресіям. Сьогоднішні дії спрямовані на багатьох громадян Білорусі за їх причетність до серйозної екстериторіальної антидисидентської діяльності. Сполучені Штати засуджують подібну діяльність, включно зі спробами примусово репатріювати білоруську олімпійську спротсменку Кристину Тимановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо минулого року", — йдеться у заяві Державного департаменту США.

У заяві також зазначено, що США підтверджують підтримку народу Білорусі та знову закликають режим невизнаного низкою країн президента Олександра Лукашенка припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів.

Вашингтон вимагає від влади Білорусі негайно звільнити всіх політичних в'язнів, розпочати діалог із демократичною опозицією та громадянським суспільством, провести вільні та справедливі вибори під міжнародним наглядом. Держедеп також повідомив про намір притягнути до відповідальності винних у репресіях та порушеннях прав людини у США

Що відомо

Генпрокуратура Білорусії повідомила про порушення кримінальної справи проти польського судді за розпалювання ворожнечі. Раніше суддя відмовив білоруській владі видати засновника Telegram-каналу Nexta Степана Путіло.

Через загрозу репресій та переслідування учасники театральної трупи "Білоруського вільного театру" були змушені залишити країну. Тепер боротися із режимом невизнаного президента Олександра Лукашенка вони планують з-за кордону. Протестні вистави БВТ New York Times називав найбільшими театральними подіями року.

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