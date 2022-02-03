Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що найближчим часом збирається до Росії на переговори з президентом країни Володимиром Путіним.

Окрім того, він планує поїзду до США. Обидві поїздки наразі готуються, однак дати канцлер поки що не називає, передає німецький телеканал ZDF.

За його словами, "навряд чи жодне інше питання не турбує нас з партнерами більше, ніж українське" та зазначив, що наразі необхідна скоординована політика партнерів у ЄС та трансатлантичному просторі.

"Ситуація дуже серйозна, і не можна не звернути увагу на те, що до українського кордону висувається велика кількість солдатів і військових. Це все могло б бути передумовою військових дій. І тому так важливо, щоб ми були дуже чіткі в тому, що ми говоримо і в тому, що ми готуємо, а саме, що військовий напад та загрози територіальному суверенітету та цілісності України матиме дуже високу ціну", — наголосив Шольц.

Попри те, що Німеччина відмовляється надавати Україні зброю, на думку канцлера союзники все ще вважають Німеччину надійним партнером. Він також нагадав, що Берлін вже надав Києву майже 2 мільярди євро допомоги.

Що відомо

Німеччина заявила, що ухвалила рішення не скорочувати персонал свого посольства в Україні на знак підтримки на тлі загрози російського вторгнення.

Німеччина готова передати українським військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння — гранатометів NLAW, які надійшли 18 січня. Британські інструктори вже почали навчати українських військових користуватись цією зброєю.

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США, до якої входять сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

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