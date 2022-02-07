Документи, які стосуються будівництва багатоповерхівки на вулиці Попова у Кропивницькому, де 2 лютого стався вибух, оцифровували у місті Черкаси. Без них неможливо створити проєкт відновлення будівлі. Про це йшлося на апаратній нараді у Кропивницькій міській раді 7 лютого. Міський голова Андрій Райкович сказав, що мешканці пошкоджених квартир не зможуть зайти в будівлю ще, мінімум, тиждень.

Повний пакет документів щодо будівництва багатоповерхівки шукатимуть в Черкасах, паралельно вестимуть перемовини з вищими та професійно-технічними навчальними закладами міста щодо розселення мешканців пошкоджених квартир в їхніх гуртожитках – сказав Андрій Райкович.

”Умови в готелі ”Турист” – неналежні для тривалого проживання. Потрібно шукати кращі варіанти. Поговорити з ректорами щодо вільних кімнат в гуртожитках”.

Які роботи проводять

7 лютого в будинку виконують роботи з укріплення підвалу та встановлюють вікна. Про це Суспільному розповіла начальниця житлово-експлуатаційної організації №4 Людмила Запорожець. Зранку працівники будівельної підрядної організації зварювали частини металевих опор, які встановлюватимуть у підвалі для укріплення стіни між першим і другим під’їздами багатоповерхівки. Працівники ”Кіровоградгазу” працюють над відновленням газопостачання. Коли подачу газу відновлять, начальниця житлово-експлуатаційної організації не знає.

”Димвентканали перевірили усі. Вже вийдуть газовики, будуть дивитись. Третій і четвертий під’їзди точно можна буде поновлювати. Просимо і перший. Другий під’їзд ми взагалі поки не чіпаємо. Хлопці укріплюють підвальне приміщення”.

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