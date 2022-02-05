У будинку №24 на вулиці Попова у Кропивницькому, де 2 лютого стався вибух газу, почали ставити пластикові вікна та підпирати металевими конструкціями плити першого поверху з підвалу. Так почали укріплювати конструкцію будинку, розповів Суспільному начальник міського управління капітального будівництва Сергій Білокінь.
За його словами, укріплюють будинок з підвалу під правою частиною першого під’їзду та лівою частиною другого, в якому стався вибух. "Щоб ходити на першому поверсі, нам треба закріпити плити знизу. Зараз підсилимо аварійний сектор. Потім будемо переходити на перший поверх", – сказав Сергій Білокінь.
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Заступниця начальника міського управління житлово-комунального господарства Юлія Яндович розповіла, що станом на 5 лютого нарахували 81 вікно у квартирах та 51 вікно у під’їздах, які потрібно замінити. "Зараз це все ситуативно. Ми заходимо у квартиру, візуально вікно ціле. Але є пошкодження рами".
Що відомо: Депутати Кропивницької міської ради ухвалили рішення щодо перерозподілу 2,5 мільйонів гривень, виділених на житлово-комунальне господарство міста, на ремонт будинку на вулиці Попова, 24.
Станом на першу годину дня за словами начальниці житлово-експлуатаційної організації №4 Людмили Запорожець замінили вікна в дев'яти квартирах. "Також обстежили димовентиляційні канали у першому, третьому та четвертому під'їздах. Крім 84 квартири з третього під'їзду. Там нові власники, ми їх шукаємо".
Квартира Алли Романової розміщена над квартирою, де стався вибух. Жінка там мешкала разом зі своїм сином. Розповіла, коли стався вибух, вдома була одна. "Я дивом вціліла, бо влетіла у відкриту комору. Я шукала речі, і мене туди вдавило. А коли пішов вогонь, мало не вчаділа. Вихід з квартири заблокували вхідні тамбурні двері. Я ледве вибралась, але відчула, що надихалася".
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Нині жінка живе у родичів, але щодня приходить до свого будинку. Каже, змогла забрати тільки паспорт та документи. "Мені вдалося трохи побачити свою квартиру. У вітальні підлога "хвилею". Там не можна стояти. А ще панелі зрушені з місця".
Що відомо
- 2 лютого під час вибуху і пожежі у багатоповерхівці на вулиці Попова загинув чоловік. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби. За фактом вибуху та пожежі в багатоповерхівці розпочалося кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини". Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко.
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