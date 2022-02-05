У будинку №24 на вулиці Попова у Кропивницькому, де 2 лютого стався вибух газу, почали ставити пластикові вікна та підпирати металевими конструкціями плити першого поверху з підвалу. Так почали укріплювати конструкцію будинку, розповів Суспільному начальник міського управління капітального будівництва Сергій Білокінь.

За його словами, укріплюють будинок з підвалу під правою частиною першого під’їзду та лівою частиною другого, в якому стався вибух. "Щоб ходити на першому поверсі, нам треба закріпити плити знизу. Зараз підсилимо аварійний сектор. Потім будемо переходити на перший поверх", – сказав Сергій Білокінь.

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Фото: Суспільне Кропивницький Працівник підрядного підприємства готує металеві конструкції для укріплення у підвалі будинку, де стався вибух

Заступниця начальника міського управління житлово-комунального господарства Юлія Яндович розповіла, що станом на 5 лютого нарахували 81 вікно у квартирах та 51 вікно у під’їздах, які потрібно замінити. "Зараз це все ситуативно. Ми заходимо у квартиру, візуально вікно ціле. Але є пошкодження рами".

Що відомо: Депутати Кропивницької міської ради ухвалили рішення щодо перерозподілу 2,5 мільйонів гривень, виділених на житлово-комунальне господарство міста, на ремонт будинку на вулиці Попова, 24.

Фото: Суспільне Кропивницький Юлія Яндович та Сергій Білокінь розмовляють з мешканцем будинку на вулиці Попова

Станом на першу годину дня за словами начальниці житлово-експлуатаційної організації №4 Людмили Запорожець замінили вікна в дев'яти квартирах. "Також обстежили димовентиляційні канали у першому, третьому та четвертому під'їздах. Крім 84 квартири з третього під'їзду. Там нові власники, ми їх шукаємо".

Фото: Суспільне Кропивницький Працівник підприємства, що встановлює вікна, вигружає віконні рами біля під'їзду будинку №24

Квартира Алли Романової розміщена над квартирою, де стався вибух. Жінка там мешкала разом зі своїм сином. Розповіла, коли стався вибух, вдома була одна. "Я дивом вціліла, бо влетіла у відкриту комору. Я шукала речі, і мене туди вдавило. А коли пішов вогонь, мало не вчаділа. Вихід з квартири заблокували вхідні тамбурні двері. Я ледве вибралась, але відчула, що надихалася".

Фото: Суспільне Кропивницький Мешканка будинку, у якому стався вибух, Алла Романова (праворуч) спілкується з іншими мешканцями

Нині жінка живе у родичів, але щодня приходить до свого будинку. Каже, змогла забрати тільки паспорт та документи. "Мені вдалося трохи побачити свою квартиру. У вітальні підлога "хвилею". Там не можна стояти. А ще панелі зрушені з місця".

Що відомо

2 лютого під час вибуху і пожежі у багатоповерхівці на вулиці Попова загинув чоловік. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби. За фактом вибуху та пожежі в багатоповерхівці розпочалося кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини". Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко.

Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко. У Кропивницький приїхав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Під час брифінгу він розповів про те, хто перевірятиме дії місцевих газовиків

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