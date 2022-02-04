Стан другого під'їзду будинку на Попова, 24 у Кропивницькому, де стався вибух, визнали аварійним. Про це Суспільному розповів начальник міського управління капітального будівництва Сергій Білокінь.

За його словами, обстеження будинку завершили 3 лютого. Нині готують висновки.

"Попередньо скажу, у другому під'їзді взагалі небажано знаходитись. Що стосується правого крила першого під’їзду, то там під питанням стабілізація конструкцій. І людям перебувати там теж небажано".

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У третьому та четвертому під'їздах усі конструкції у відповідному нормам стані.

Будинок охороняють поліцейські, біля нього працює мобільний пункт обігріву.

Що відомо

2 лютого під час вибуху і пожежі у багатоповерхівці на вулиці Попова загинув чоловік. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби. За фактом вибуху та пожежі в багатоповерхівці розпочалося кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини". Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко.

Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко. У Кропивницький приїхав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Під час брифінгу він розповів про те, хто перевірятиме дії місцевих газовиків

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