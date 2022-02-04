У Кропивницькому постраждалим від вибуху не нараховуватимуть абонплату за воду

У Кропивницькому підприємство "Дніпро – Кіровоград" не нараховуватиме абонплату та безкоштовно замінить лічильники води постраждали від вибуху на вулиці Попова, 24, корпус 1. Про це Суспільному розповів начальник відділу юридичної служби підприємства Олександр Слюсар.

За його словами, зупинять нарахування плати за абонентське обслуговування автоматично, без звернення споживачів. Поновлять плату після того, як люди повернуться у свої помешкання після завершення робіт з ліквідації аварійної ситуації.

У разі заміни, ремонту або перепломбування лічильників води мешканцям треба буде подати відповідну заявку в абонентський відділ або через сервіс онлайн-послуг на сайті підприємства.

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