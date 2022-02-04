У Кропивницькому постраждалим від вибуху не нараховуватимуть абонплату за воду

У Кропивницькому підприємство "Дніпро – Кіровоград" не нараховуватиме абонплату та безкоштовно замінить лічильники води постраждали від вибуху на вулиці Попова, 24, корпус 1. Про це Суспільному розповів начальник відділу юридичної служби підприємства Олександр Слюсар.
За його словами, зупинять нарахування плати за абонентське обслуговування автоматично, без звернення споживачів. Поновлять плату після того, як люди повернуться у свої помешкання після завершення робіт з ліквідації аварійної ситуації.
У разі заміни, ремонту або перепломбування лічильників води мешканцям треба буде подати відповідну заявку в абонентський відділ або через сервіс онлайн-послуг на сайті підприємства.
Що відомо
- 2 лютого під час вибуху і пожежі у багатоповерхівці на вулиці Попова загинув чоловік. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби. За фактом вибуху та пожежі в багатоповерхівці розпочалося кримінальне провадження за статтею "Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини". Відповідальність – від трьох до восьми років позбавлення волі, розповіла заступниця керівника Кропивницької окружної прокуратури Ольга Савченко.
- У Кропивницький приїхав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Під час брифінгу він розповів про те, хто перевірятиме дії місцевих газовиків
- Працівник "Кіровоградгазу", який травмувався внаслідок вибуху в Кропивницькому, звернувся до медиків на наступний день після події
- У Кропивницькому семеро мешканців будинку, у якому вибухнув газ, поселили у готелі "Турист"