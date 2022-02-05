За добу на COVID-19 захворіли понад 3 тисячі жителів Києва

За добу 4 лютого у Києві зафіксували 3173 випадки захворювання на коронавірус. Від ускладнення захворювання померли 11 людей.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Facebook.
За його даними, зокрема, за минулу добу захворіли:
- 1641 жінка віком від 18 до 92 років;
- 1093 чоловіки віком від 18 до 92 років;
- 219 дівчаток від одного місяця до 17 років і 220 хлопчиків від трьох днів до 17 років.
Упродовж минулої доби ушпиталили 79 хворих на коронавірус та 253 людей з підозрою на COVID-19 та пневмонії. Подолали хворобу 915 пацієнтів, померли 11 хворих, у тому числі п’ятеро жінок від 62 до 87 років та шестеро чоловіків від 72 до 86 років. Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (504), Дарницькому (402) та в Оболонському (397) районах міста.
Загалом з початку пандемії у Києві підтвердили 378 971 випадок захворювання на коронавірус, померли 8569 людей, одужали 340 573 людини.
Що відомо
- За добу 3 лютого у Києві зафіксували 2869 нових випадків захворювання на коронавірус.
- За даними МОЗ, за добу 4 лютого в Україні підтвердили 42 533 нових випадків захворювання на коронавірус.
- МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
- До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.
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