За добу в Україні виявили 42,5 тисячі COVID-хворих

За добу 4 лютого в Україні підтвердили 42 533 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих — 4 268 дітей та 920 медичних працівників.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я на сторінці у Facebook.
За даними відомства, упродовж минулої доби ушпиталили 3 918 хворих, одужали 9 628 пацієнтів, померли 185 людей. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 256 208 людей, подолали хворобу 3 669 979 пацієнтів, зафіксовано 101 168 летальних випадків.
У МОЗ також повідомили, що за минулу добу в Україні проти коронавірусу щепили 76 350 людей. Першу дозу отримали 22 352 людини, другу дозу – 29 708 людей, додаткову дозу – 617 людей, бустерну дозу – 23 673 людини. Від початку вакцинальної кампанії було щеплено 15 442 559 людей, з них першу дозу отримали 15 442 557 людей, дві дози – 14 758 350 людей, додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом в країні проведено 30 665 677 щеплень.
Що відомо
- За добу 3 лютого в Україні зафіксували новий рекорд захворюваності на коронавірус — 43778 нових випадків. Померли 174 людини.
- МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
- До українських лікарень доставили препарати "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб", призначених для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус.
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