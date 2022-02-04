У Києві продовжує збільшуватися захворюваність на коронавірус. Наразі ситуація з навантаженням на медичну систему контрольована.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«За минулу добу у місті було зареєстровано 2869 нових випадків, тоді як два тижні тому ця цифра була майже вполовину менша. Водночас ситуація з госпіталізацією у місті контрольована і не призводить значного навантаження на медичну систему", — розповіла вона.

Станом на 4 лютого завантаженість ліжок у лікарнях складає 26%. Ганна Старостенко каже, що через високий рівень вакцинації в Києві, захворюваність в основному проходить у легкій формі.

Заступниця голови КМДА також звернула увагу на тенденції збільшення захворюваності серед дітей:

"Уже більше тижня ми спостерігаємо понад 300 випадків дитячої захворюваності на COVID-19. Тож закликаємо батьків бути обачними і при перших симптомах застуди у дитини – залишати її вдома, аби запобігти поширенню хвороби", — каже Ганна Старостенко.

Згідно з повідомленням КМДА, на сьогодні у столичних лікарнях перебувають 1511 пацієнтів (у тому числі 104 дитини) із підтвердженим діагнозом COVID-19 та 74 (у тому числі 8 дітей) — із підозрою на захворювання. У важкому стані – 866 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації — 189 хворих, 26 — підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 96 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1155 хворих.

Що відомо

За добу 3 лютого в Україні зафіксовано 43778 нових випадків захворювання на коронавірус. Це новий рекорд.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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