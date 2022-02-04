Парламентська фракція партії "Голос" ініціювала збір підписів за відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета на тлі рішення міністерства скасувати результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила нардепка від фракції партії "Голос" та секретарка Комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

"Почали збір підписів за відставку Шкарлета! Треба 150 підписів на позачергове засідання", — написала вона.

Депутатка закликала своїх колег долучитися до ініціативи.

Як розповіла Наталія Піпа у коментарі Суспільному, принаймні частина нардепів від "Європейської солідарності" та "Слуги народу" заявили, що також готові поставити свої підписи.

"Колеги від "Європейської солідарності" пообіцяли також підписатися — не знаю, чи в повному складі, але підозрюю, що так, бо постанова, до якої ми збираємо підписи, ще раніше, рік тому була зроблена, наша спільна. Зараз вони визначаються, чи повним складом, чи ні (підтримати — ред.). І також є від "Слуг" люди, які готові поставити свої підписи. Від "Батьківщини" і інших груп ще точної відповіді немає", — зазначила вона.

За словами нардепки, звільнення Шкарлета може бути розглянуте на позачерговому засіданні 14 лютого, якщо вдасться зібрати необхідну кількість підписів нардепів.

"Треба 150 підписів за позачергове засідання, то ще не зібрані підписи. Це залежить багато в чому від того, що депутати з ковідом, хтось ще на округах. Але таке цілком можливо", — пояснила депутатка.

У разі, якщо позачергове засідання все ж відбудеться, депутати також планують заслухати звіт Державного бюро розслідувань у справі ДТП за участі нардепа від "Голосу" Олександра Трухіна.

"Решту – вже на 15-е лютого, на чергове пленарне засідання", — підсумувала Наталія Піпа.

Що відомо

27 січня під час виборів президента Києво-Могилянської академії дільницю, розташовану в університеті, атакувала група невідомих людей в масках, які викрали скриньку з бюлетенями та намагались зіпсувати бюлетені в другій скриньці за допомогою "зеленки". 28 січня стало відомо, що на виборах переміг колишній міністр освіти Сергій Квіт.

1 лютого Міністерство освіти і науки оприлюднило заяву, в якій зазначило, що результати виборів президента вишу неможливо встановити через викрадення однієї зі скриньок для голосування.

2 лютого професор НаУКМА та науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань повідомив, що студенти університету готують протест через позицію міністерства. Наступного дня студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк

3 лютого уряд вирішив скасувати наказ про призначення повторних виборів у Києво-Могилянській академії, аби уникнути довготривалих судових процесів.

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