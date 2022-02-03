Студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк через відмову Міністерства освіти визнати результати виборів президента університету.

"Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства. Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента. Ми не перериваємо навчальний процес, але під час проведення протестних акцій студенти мають право не відвідувати заняття. Ми закликаємо адміністрацію НаУКМА забезпечити право студентів на протест", — йдеться у заяві.

Студенти переконані, що не визнавши результатів виборів МОН перевищило свої повноваження, а наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента НаУКМА називають "недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод".

Наглядова рада університету також публічно засудила позицію міністерства.

Що відомо

28 січня стало відомо, що колишній міністр освіти Сергій Квіт переміг у конкурсі на обрання президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

1 лютого Міністерство освіти і науки оприлюднило заяву, в якій зазначило, що результати виборів президента вишу неможливо встановити через викрадення однієї зі скриньок для голосування.

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