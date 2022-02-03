До Києва прибуде гуманітарний вантаж від Польщі

Ранком 3 лютого з прикордонного пункту пропуску "Ягодин", що на Львівщині, відправився вантаж гуманітарної допомоги від уряду Польщі. Серед 40 тонн вантажу респіратори, медикаменти та засоби боротьби із COVID-19. Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Сьогодні вранці колона з 9 вантажівок виїхала з митного посту "Ягодин" у напрямку Києва. Вантаж, вагою близько 40 тонн, включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS. Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19", – ідеться у повідомленні.

У МВС повідомляють, що вантажівки супроводжують рятувальники ДСНС Волині, Рівненщини, Житомирщини та Київщини.

Що відомо

Уранці 31 січня Польща на запит української сторони відправила Україні понад 120 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19.

31 січня офіційні делегації України та Польщі провели зустріч, під час якої уклали домовленість про співпрацю у сфері інфраструктури за низкою напрямків.

1 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький планує здійснити візит до України на тлі загрози російського вторгнення.

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