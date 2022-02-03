До Києва прибуде гуманітарний вантаж від Польщі

Ранком 3 лютого з прикордонного пункту пропуску "Ягодин", що на Львівщині, відправився вантаж гуманітарної допомоги від уряду Польщі. Серед 40 тонн вантажу респіратори, медикаменти та засоби боротьби із COVID-19. Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Сьогодні вранці колона з 9 вантажівок виїхала з митного посту "Ягодин" у напрямку Києва. Вантаж, вагою близько 40 тонн, включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS. Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19", – ідеться у повідомленні.
У МВС повідомляють, що вантажівки супроводжують рятувальники ДСНС Волині, Рівненщини, Житомирщини та Київщини.
Що відомо
- Уранці 31 січня Польща на запит української сторони відправила Україні понад 120 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19.
- 31 січня офіційні делегації України та Польщі провели зустріч, під час якої уклали домовленість про співпрацю у сфері інфраструктури за низкою напрямків.
- 1 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький планує здійснити візит до України на тлі загрози російського вторгнення.
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