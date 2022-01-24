Президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення у країнах Східної Європи до 5 тисяч американських військовослужбовців, а також кораблі та авіацію, повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в адміністрації Білого дому.

Таким чином Пентагон запропонував Байдену один із можливих варіантів реакції на демонстрацію сили з боку Росії біля кордонів України.

Відмічається, у заміській резиденції президента США Кемп-Девід, високопосадовці Пентагону представили Байдену кілька варіантів дій. Один із них передбачає відправлення від 1 тисячі до 5 тисяч військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення їх чисельності у 10 разів, якщо відбуватиметься деескалація ситуації.

Водночас жоден із варіантів, що розглядають в адміністрації, не передбачає розміщення американських військ на території самої України.

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