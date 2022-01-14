Масове перекидання військової техніки та живої сили із Далекого Сходу Росії може бути пов'язані зі спільними навчаннями Білорусі та Росії поблизу кордонів України. До такого висновку прийшли аналітики Conflict Intelligence Team. Про це Суспільному розповів Руслан Левієв, засновник організації CIT.

"Ми маємо припущення, що ця техніка їде на полігони Білорусі, і згодом може бути розміщена біля кордонів України у Білорусі, адже раніше Володимир Путін анонсував спільні навчання Білорусі та Росії", — розповів Руслан Левієв.

На початку грудня Лукашенко заявив, що "у найближчі два місяці білоруські і російські військовослужбовці проведуть навчання на кордоні Білорусі з Україною". Тренування планували проводити у два етапи.

Він додав, що за останні сім днів у Східному військовому окрузі РФ місцеві жителі фільмують численні відео із переміщенням воєнної техніки та живої сили, що рухається колонами у містах Росії та відправляється згодом потягами у західному напрямку. На платформах поїздів розміщені БМП, реактивні системи "Град" та "Ураган" та інше озброєння.

"Більшість із потягів вирушили з Далекого Сходу: з районів поблизу Хабаровська, Благовіщенська, Владивостока. При цьому є відео, де ці потяги вже за межами Далекого Сходу", — пояснив військовий аналітик.

Фахівець тлумачить ці дії як такі, що точно не пов'язані із військовими навчаннями чи зміною місця дислокації в межах регіону.

"Виходячи з цього, можна однозначно зробити висновок, що таке переміщення техніки ніяк не пов'язане з локальними навчаннями або переміщеннями військової частини. Адже коли навчання відбуваються, їх проводять всередині військового округу", — зазначив засновник аналітичного центру.

Він додав, що техніка також може прямувати до кордону України, однак там усі полігони досягли свого максимуму з укомплектування технікою та озброєнням.

"Підсумовуючи усі дані ми робимо висновок, що техніка та військові прямують до західних рубежів Росії, себто кордону України та Росії. Скоріше за все, це вже жодним чином не пов'язано із Казахстаном, адже ОДКБ оголосило про вивід військ із країни. Це переміщення техніки пов'язане із ситуацією біля України", — підсумував засновник Conflict Intelligence Team.

Що відомо

Від початку січня 2022 року Росія перевозить ешелонами військову техніку та реактивні системи із Сибіру у західному напрямку. Розслідувачі CIT проаналізували близько 30 відео, на яких перевозиться російська воєнна техніка. На платформах поїздів розміщені БМП, реактивні системи "Град" та "Ураган".

З початку листопада ЗМІ, а потім і офіційні органи, зокрема Міноборони і розвідка, повідомили, що Росія скупчує техніку на кордоні з Україно. На початку січня відбулась низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі цих повідомлень.

30 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі. Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

7 січня відбулось позачергове відеозасідання голів МЗС країн-членів НАТО, під час якого міністри підтвердили готовність до розширення Альянсу та права України вступити до НАТО. 9 січня заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася в Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

12 січня відбувся саміт Росія-НАТО. РФ висунула вимога про невступ пизки країн в НАТО, зокрема України.

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