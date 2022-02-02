Польська компанія закупила у США скраплений газ для України

Польська компанія PGNiG закупила в США скраплений газ для постачання в Україну.

Про це компанія повідомила на своєму сайті 1 лютого.

Повідомляється, що постачання цього газу має на меті допомогти Україні завершити опалювальний сезон без перебоїв з постачанням тепла.

"Завдяки інвестиціям в газову інфраструктуру, які останніми роками було реалізовано в Польщі, можемо посилити енергетичну безпеку регіону та гарантувати нашим клієнтам доступ до різних джерел природнього газу та можливість вибору найкращої пропозиції на ринку", — заявив Голова ради PGNiG Павел Маєвські.

Він також заявив, що такі поставки газу з США дозволяють Україні, як і решті Європи, диверсифікувати постачання газу та зміцнити власну енергетичну незалежність. Постачання газу мають забезпечити завершення опалювального сезону в Україні без перебоїв у постачанні газу.

Повідомляється також, що подібна операція з закупки газу в США для України відбувається вже вдруге. Перша така операція відбулася у листопаді 2019 року.

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