За минулу добу на Прикарпатті від COVID-19 померли 22 людини. Це — найбільша кількість летальних випадків з коронавірусом серед областей України (Запорізька область — 16, Дніпропетровська і місто Київ — 14). Всього від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 282 людини, повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Упродовж 1 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 1 330 нових випадків COVID-19. Недугу виявили у 726 жителів Івано-Франківського, 293 — Калуського, 184 — Коломийського, 58 — Надвірнянського, 54 — Косівського та 15 — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 163 974 прикарпатців, інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
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Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 600 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 129 904 жителі області.
За добу 1 лютого в Україні медики виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих — 4 190 дітей та 970 медпрацівників.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчаться дистанційно.
З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання.
На Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні.
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