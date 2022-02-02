Кількість нових хворих на COVID-19 за добу досягла 35 тисяч — МОЗ

За добу 1 лютого в Україні виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 4190 дітей та 970 медиків.
Як повідомили у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, за добу госпіталізовано – 4 314 осіб, 204 — померли, 9894 — одужали.
Найбільше хворих виявили у Львівській (2953) та Одеській (2725) областях, а також у Києві (2499), найменше — на Кіровоградщині (310).
Також за добу проти COVID-19 вакциновано 74 592 людини. Першу дозу отримали 25 177 людей, другу – 27 248 людей, додаткову — 717 людей, бустерну – 21 450 людей.
Що відомо
- Станом на ранок 1 лютого українські медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
- Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".
Читайте також
"Пандемія — це війна". Лікар про нову хвилю коронавірусу, "Омікрон" і вакцинацію
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!