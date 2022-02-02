Кількість нових хворих на COVID-19 за добу досягла 35 тисяч — МОЗ

За добу 1 лютого в Україні виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 4190 дітей та 970 медиків.

Як у пресцентрі Міністерства охорони здоров'я, за добу госпіталізовано – 4 314 осіб, 204 — померли, 9894 — одужали.

Найбільше хворих виявили у Львівській (2953) та Одеській (2725) областях, а також у Києві (2499), найменше — на Кіровоградщині (310).

Також за добу проти COVID-19 вакциновано 74 592 людини. Першу дозу отримали 25 177 людей, другу – 27 248 людей, додаткову — 717 людей, бустерну – 21 450 людей.

Графіка: Суспільне

Що відомо

Станом на ранок 1 лютого українські медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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